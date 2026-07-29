Emily Wilson, primera mujer traductora de “The Odyssey”, sobre la película de Christopher Nolan: “El guion es pésimo”

Emily Wilson es recordada por hacer historia en el 2017 tras convertirse en la primera mujer en traducir el verso de “The Odyssey” al inglés y en este 2026 está dando de qué hablar nuevamente, luego de emitir duras palabras en contra de la película de Christopher Nolan.

Aunque la mayoría de las críticas son positivas, incluso muchos cineastas afirman que esta debe ser la mejor película del año, Wilson considera que los personajes no transmiten lo que realmente deberían y que Nolan básicamente se enfocó en el aspecto audiovisual, pero transmitiendo un mensaje artificial.

Estas son algunas de las críticas de Emily Wilson sobre “The Odyssey” de Christopher Nolan

En un artículo publicado en la revista London Review of Books, Wilson afirmó que le “daría vergüenza haber escrito cualquier parte de ese guion”, y describió que “el guion es pésimo“.

“Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible”, agregó.

A pesar de su perspectiva, admite que le ha beneficiado la película

“Esta epopeya está atrayendo de nuevo al público a los cines (…) Las traducciones de ‘The Odyssey’, incluida la mía, se están vendiendo como pan caliente [y] quizás la película convenza a algunos administradores universitarios de no recortar sus departamentos de literatura, lengua e historia”.

“Nolan está haciendo todo lo posible para que el público en general vuelva a leer, y se lo agradezco”, complementó de manera sarcástica.

Christopher Nolan adaptó parte de su traducción a su cinta

Cabe destacar que Christopher Nolan utilizó una frase justamente de la traducción de Wilson en su producción.

Durante la gira de prensa de la película, Nolan declaró a la revista Empire que utilizó la primera oración de la traducción de Wilson (“Háblame de un hombre complicado”) como guía para su Odiseo, interpretado por Matt Damon.

La crítica está del lado de Nolan

A pesar de la perspectiva de esta escritora, la mayoría de los expertos emitió una crítica positiva sobre “The Odyssey“. De hecho, varios afirman que es la mejor película del año.

El Times de Londres la describió como “una obra maestra en todos los sentidos“, y el Standard la elogió como una “obra cinematográfica colosal”.

La película “La Odisea”, estrenada a mediados de julio, está protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron y Lupita Nyong’o.

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