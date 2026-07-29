Ligas Europeas en contra de FIFA: “El Mundial no debería estar a la venta”

El colectivo que agrupa a las Ligas Europeas expresó su rechazo absoluto hacia la iniciativa planteada por la FIFA de incorporar inversión privada a través de una nueva sociedad filial. La entidad calificó la maniobra del organismo internacional como “un avance imprudente y divisivo para el fútbol mundial”.

A través de un comunicado emitido tras la reunión virtual de su comité ejecutivo celebrada este miércoles, la asociación enfatizó que el patrimonio de la Copa del Mundo pertenece a la comunidad global del balompié y no a la cúpula directiva del estamento rector:

“El Mundial no debería estar a la venta. No es un activo de capital privado del presidente de la FIFA. Su valor es creado día a día por ligas, clubes, jugadores y aficionados, a quienes se les está dejando sin voz ni voto en este asunto. Las Ligas Europeas rechazan firmemente esta propuesta”, manifestaron.

Asimismo, denunció que la falta de consulta previa constituye una práctica habitual dentro de la gestión de Gianni Infantino, recordando la querella presentada anteriormente ante la Comisión Europea por presunto abuso de posición dominante en la confección del calendario internacional.

Las Ligas Europeas confirmaron que mantendrán reuniones de trabajo con la UEFA y confían en la intervención de las autoridades comunitarias para frenar el proyecto. El presidente de la agrupación, el suizo Claudius Schäfer, remarcó la gravedad del plan sobre el modelo de gobernanza a largo plazo:

“La última propuesta de la FIFA de vender participaciones en el Mundial otorgaría a los inversores privados un derecho permanente sobre el fútbol del mañana y pondría en riesgo los cimientos sobre los que el fútbol se ha desarrollado durante generaciones. Los líderes responsables del fútbol tienen el deber de mantenerse unidos para oponerse a esta propuesta”, concluyó Schäfer.

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