La UE tilda de “corrosiva” la presunta privatización de la FIFA

La Unión Europea unió su voz a la postura de la UEFA para cuestionar la iniciativa planteada por Gianni Infantino de crear una subsidiaria comercial de la FIFA abierta a inversores externos, destinada a gestionar y comercializar los derechos del Mundial, entre otras competiciones.

A través de sus redes sociales, el comisario europeo de Deporte Glenn Micallef calificó de “corrosiva” la mutación mercantil del fútbol actual y advirtió sobre la preocupación que genera en la Comisión Europea un posible conflicto entre el rol regulador de la FIFA y los intereses de fondos privados.

“La Comisión Europea estudiará estas propuestas detenidamente. La implacable comercialización del fútbol se ha vuelto corrosiva”, aseveró el funcionario.

This isn’t baseball.



The @FIFAcom World Cup remains the greatest sporting tournament on the planet, despite FIFA exploiting every commercial opportunity.



But enough is enough.



The relentless commercialisation of football has become corrosive. It’s threatening the things that? — Glenn Micallef (@GlennMicallef) July 29, 2026

Micallef criticó la “implacable comercialización del fútbol” y pone en peligro “las cosas que hicieron de este el deporte más popular del mundo”. En ese sentido, la Unión Europea Bruselas esta propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Las normas deportivas están sujetas al Derecho de la UE cuando producen efectos económicos”, apuntó el funcionario.

Por otro lado, el principal legislador del Parlamento Europeo sobre el modelo deportivo europeo Bogdan Zdrojewski, aseguró que los eurodiputados deberían invitar a Infantino a la Eurocámara para preguntarle directamente sobre sus planes.

Indignación de la UEFA

Desde la UEFA acusaron a FIFA de vender “el alma” del deporte, postura respaldada por figuras políticas como el primer ministro británico Andy Burnham, quien enfatizó que la Copa del Mundo “nunca fue de nadie para vender”.

“El alma y la gobernanza del fútbol no son activos para comerciar, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es propietario del fútbol. No es de la FIFA para vender”, añade el organismo europeo.

El planteamiento de la FIFA prevé la constitución de una filial valorada en $20,000 millones de dólares con la opción de ceder hasta un 20% de su accionariado a capitales privados. A cambio, el ente promueve un reparto puntual de hasta $20 millones de dólares para cada una de sus 211 federaciones miembro.

Sigue leyendo:

·UEFA: “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse”

·¿Quién es Joshua Kushner, el hombre que Infantino desea atraer para la FIFA?

·Liga española no aplicará la polémica “Ley Vinícius” en la próxima temporada