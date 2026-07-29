Lupita Nyong’o participará en una función de “Buena Vista Social Club”

Broadway volverá a convertirse en una gran pista de baile con una invitada de lujo. La actriz Lupita Nyong’o, ganadora del premio Oscar, encabezará una función especial del musical “Buena Vista Social Club”, una producción que ha conquistado al público neoyorquino con una historia inspirada en uno de los proyectos musicales más influyentes de la música latina.

La artista participará como anfitriona de una presentación que promete ser distinta a las habituales. Antes de que se levante el telón en el teatro Gerald Schoenfeld de Nueva York, dará la bienvenida a los asistentes y compartirá unas palabras sobre su respaldo a una obra que ha destacado por celebrar la cultura afrocubana y el legado del legendario colectivo musical.

Una función para cantar y bailar

La velada incluirá la dinámica “dance along”, un formato que transforma la experiencia teatral al invitar al público a cantar, aplaudir y bailar desde sus asientos. La iniciativa ya había sido presentada en funciones anteriores por figuras como John Leguizamo y Lin-Manuel Miranda.

A través de un comunicado oficial, la producción destacó el papel que desempeñará la actriz en esta cita especial: “Ahora, Lupita se une a esta celebración de la música latina, la cultura afrocubana y el legado de Buena Vista Social Club, convirtiendo el teatro en una auténtica fiesta”, señaló el equipo del musical.

Montaje premiado en Broadway

Escrito por Marco Ramírez, el libreto gira alrededor de Omara Portuondo, una de las voces más representativas del icónico grupo cubano y pieza fundamental en la historia que inspiró esta producción.

Otro de los aspectos que distingue al espectáculo es que toda su banda sonora se interpreta en español, una apuesta que ha sido ampliamente reconocida, tanto por la crítica, como por los espectadores desde su estreno en febrero de 2025.

El éxito del musical también quedó reflejado en la más reciente edición de los premios Tony, donde obtuvo cinco galardones. Entre ellos sobresale el reconocimiento a Mejor Actriz de Reparto, además de una distinción especial para los músicos que integran la banda en vivo, cuyo trabajo ha sido señalado como uno de los grandes pilares del espectáculo.

Sigue leyendo:

Lupita Nyong’o se pronuncia ante las críticas por interpretar a Helena de Troya en “The Odyssey”

“The Odyssey”, la adaptación donde se recordará el poder de las mujeres

José Iglesias será el primer pelotero latino de MLB en actuar en Broadway