Lupita Nyong’o se pronuncia ante las críticas por interpretar a Helena de Troya en “The Odyssey”

La actriz keniano mexicana Lupita Nyong’o se refirió a las críticas en su contra por su papel como Helena de Troya en la adaptación cinematográfica de “The Odyssey”, dirigida por el ganador del Oscar Christopher Nolan.

En una entrevista con la revista Elle, Nyong’o se refirió a las críticas sobre su participación en esta superproducción de Universal Pictures. Luego del lanzamiento de los tráilers, la nominada al Oscar interpretará a Helena de Troya, quien en la mitología griega es descrita como la mujer “más bella del mundo”.

Algunas figuras conservadoras, como el magnate tecnológico Elon Musk, criticó la elección de Nyong’o para este papel, asegurando que no cumple con las características físicas. Usuarios en redes sociales han criticado que una mujer afrodescendiente interprete a Helena, quien en la película “Troya” de 2004 su papel fue interpretado por Diane Kruger.

En la entrevista, la actriz restó importancia a las críticas y respaldó la adaptación de Nolan de este clásico de la literatura. “Apoyo mucho la intención de Chris con esta historia y con la versión que está contando. Nuestro elenco es representativo del mundo. No pierdo el tiempo pensando en defenderme. Las críticas existirán, las aborde o no”, afirmó.

Asimismo Nyong’o aseguró que la amplitud narrativa de la película justifica la conformación del elenco que Nolan eligió para la misma.

“Es algo extraordinario formar parte de La Odisea, porque es una obra grandiosa. Abarca mundos. Por eso el elenco es el que es. Estamos inmersos en la narrativa épica de nuestro tiempo. Me sentí profundamente honrada de que me confiaran este papel”, indicó.

Nyong’o también se refirió a la profundidad de su personaje que, según dijo, va más allá de la belleza. “No se puede interpretar la belleza. ¿Qué hay más allá de la belleza? ¿Qué hay más allá de la apariencia? Esa es la clave al trabajar con un texto tan conocido, que ha sido estudiado, interpretado y del que se han derivado muchas ideas. La investigación podría ser interminable.”, declaró.

Esta polémica se intensificó luego de que Matt Walsh, conductor vinculado a The Daily Wire, publicó un mensaje en la plataforma X criticando la elección de reparto. Walsh aseguró que Nolan había evitado a propósito escoger a una actriz blanca para este papel.

“Nadie en el planeta piensa que Lupita Nyong’o sea ‘la mujer más bella del mundo’. Pero Christopher Nolan sabe que lo tacharían de racista si le diera el papel de “la mujer más bella” a una mujer blanca“, aseguró.Este comentario fue respaldado por el dueño de X y Tesla, Elon Musk.

“The Odyssey” está protagonizada por Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, Tom Holland interpreta a Telémaco, mientras que Anne Hathaway encarna a Penélope.

El elenco lo completa Robert Pattinson como el villano Antínoo, Zendaya encarna a la diosa griega Atenea, Charlize Theron da vida a la hechicera Circe, Jon Bernthal interpreta al rey de Esparta Menelao, Benny Safdie asume el papel de Agamenón, hermano de Menelao; Mia Goth interpreta a la sirvienta desleal Melanto, Lupita Nyong’o posiblemente interpretará a Helena, esposa de Menelao; se presume también que Elliot Page interpretará a Elpenor, el miembro más joven de la tripulación de Odiseo.

La película se estrenará en cines el próximo 17 de julio.

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