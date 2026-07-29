Más lluvia en Nueva York y área triestatal: sigue alerta de inundaciones

Se esperan más aguaceros a lo largo del día de hoy en Nueva York y el área triestatal, con riesgos de inundaciones repentinas aisladas principalmente al norte y al este de NYC.

La lluvia dará paso a chubascos aislados o dispersos durante esta noche y el jueves. Por ahora hay una vigilancia de inundaciones vigente hasta las 2:00 p.m. en Long Island y Fairfield (Connecticut), y hasta las 8:00 p.m. para los condados Sullivan, Ulster y Dutchess, en los suburbios del norte de la Ciudad de Nueva York. También existe peligro de corrientes de resaca hasta las 9:00 p.m. en las playas al sur de la ciudad y en Long Island, destacó CBS News.

“A medida que el sistema de baja presión se desplaza hacia tierra firme, la amenaza de lluvias intensas continuará disminuyendo. Aún son posibles algunos chubascos ocasionales en el sector norte de la zona”, alertó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

“Las lluvias intensas tienen el potencial de provocar inundaciones repentinas y pueden poner en peligro la vida“, especialmente para quienes viven en sótanos, recordó el Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM). Anoche la alcaldía habilitó 51 refugios ante el riesgo de inundaciones por fuertes lluvias.

Hoy es el segundo día consecutivo con lluvias y riesgos de inundaciones en la región. En previsión, cientos de vuelos fueron cancelados y sufrieron retrasos desde la mañana del martes en el área metropolitana de NYC. Se recomienda a los pasajeros consultar con las líneas aéreas antes de dirigirse al aeropuerto.

Dentro de la ciudad, Staten Island fue la zona que recibió más lluvia ayer (2.82 pulgadas acumuladas). En Central Park hubo 0.74 pulgadas y en el aeropuerto LaGuardia 0.53. La mayor precipitación en el estado se registró en Wappingers Falls, en el condado Dutchess, donde cayeron más de 6 pulgadas (medio pie) de lluvia.

El panorama mejora para el fin de semana, ya que se no esperan precipitaciones para el viernes y el sábado. Pero todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad o llamar al 311.

As low pressure moves ashore, the heavy rain fall threat will continue to wane. Some occasional downpours remain possible for northern sections of the area into late morning. pic.twitter.com/ZeNWieNoEY — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 29, 2026