Mujer compra su primer boleto de lotería y gana $100,000

Lo que comenzó como una parada para cargar gasolina terminó convirtiéndose en un premio de seis cifras para una mujer de Carolina del Norte. Tras comprar por primera vez en su vida un boleto de lotería raspable, la afortunada descubrió que había ganado el premio mayor de $100,000.

Un boleto llamó su atención mientras cargaba gasolina

Kahla Jeffries, residente de la ciudad de Gastonia, explicó a la Lotería Educativa de Carolina del Norte que nunca antes había comprado un boleto de lotería.

Sin embargo, durante una visita a la tienda Will’s Food Store, ubicada sobre Hickory Grove Road, decidió probar suerte.

Mientras realizaba una parada para abastecer combustible, miró los boletos raspables disponibles y uno de ellos captó inmediatamente su atención.

“Ese simplemente me llamó la atención”, relató Jeffries al explicar por qué eligió ese boleto en particular.

La mujer compró un boleto del juego $100,000 Cash Payday, sin imaginar que terminaría llevándose el premio mayor.

No podía creer que realmente hubiera ganado

Después de raspar el boleto, Jeffries quedó sorprendida al descubrir que había obtenido el premio mayor de $100,000.

La ganadora confesó que al principio pensó que había interpretado mal el resultado.

“No creía que lo estuviera viendo correctamente”, comentó al recordar el momento en que descubrió que era la ganadora.

En esta ocasión, el primer intento fue suficiente para convertir a Jeffries en la ganadora del premio principal del juego.

Ya tiene planes para utilizar el dinero

Lejos de hablar de compras de lujo o viajes, Jeffries aseguró que ya sabe en qué destinará gran parte del dinero obtenido.

Explicó que una parte del premio será utilizada para comprar un automóvil nuevo, mientras que el resto será ahorrado para continuar con sus estudios.

Una historia poco común entre los ganadores

Aunque miles de personas compran boletos de lotería todos los días con la esperanza de obtener un gran premio, resulta poco habitual que alguien consiga el máximo premio en la primera ocasión en que participa.

El boleto ganador fue comprado en la tienda Will’s Food Store de Gastonia, Carolina del Norte.

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