El premio mayor del Powerball crece a $663 millones tras otro sorteo sin ganador

El premio mayor del Powerball volvió a aumentar después de que ningún boleto acertara la combinación completa del sorteo del lunes 27 de julio. El monto alcanzó los $663 millones y se mantiene sin ganador desde hace casi tres meses.

Nadie se llevó los principales premios del sorteo

Los números ganadores del lunes fueron 06, 26, 46, 58 y 65, mientras que el Powerball rojo correspondió al 25. El multiplicador Power Play fue de 2X.

USA Today informó que ningún participante acertó las cinco bolas blancas y el Powerball, por lo que el premio mayor continuó acumulándose.

Tampoco hubo ganadores del premio de $2 millones por acertar cinco números con Power Play ni del premio de $1 millón por conseguir las cinco bolas blancas.

El próximo sorteo se realizará el miércoles 29 de julio alrededor de las 10:59 p.m., hora del Este.

Los sorteos del Powerball se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábados.

El premio anunciado de $663 millones tiene un valor estimado en efectivo de $290.4 millones.

Cuando alguien gane, podrá elegir entre recibir el monto en efectivo o los pagos anuales establecidos por la lotería.

Después de entregarse el premio mayor, la bolsa volverá a comenzar en $20 millones.

La racha sin ganador comenzó en mayo

La última ocasión en que alguien consiguió el premio mayor fue el 2 de mayo, cuando dos boletos vendidos en Texas y Florida dividieron un monto de $20 millones.

Desde entonces, ningún jugador ha acertado los seis números necesarios, lo que ha provocado que el premio aumente con cada sorteo.

Para ganar, se deben elegir correctamente cinco bolas blancas numeradas del 1 al 69, sin importar el orden, además del Powerball rojo, que va del 1 al 26.

Cada jugada cuesta $2. Los participantes también pueden pagar $1 adicional por la opción Power Play, que multiplica los premios que no corresponden al mayor por 2X, 3X, 4X, 5X o 10X, según el resultado del sorteo.

Los boletos se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Dependiendo de las reglas locales, pueden adquirirse en tiendas de conveniencia, supermercados, gasolineras o mediante plataformas autorizadas en internet.

Powerball incorpora jugadores del Reino Unido

El crecimiento del premio coincide con una de las mayores expansiones del juego. Por primera vez, personas en el Reino Unido pueden participar por la misma bolsa que los jugadores estadounidenses.

Los boletos británicos cuestan £4, equivalentes a aproximadamente $5.32, frente a los $2 que se pagan en Estados Unidos.

Aunque las ventas británicas contribuyen al premio mayor compartido, los premios de categorías inferiores se distribuyen mediante una estructura separada.

También existen diferencias en la entrega del premio. En Estados Unidos, el ganador puede escoger entre un pago único en efectivo o una anualidad durante 30 años.

En el Reino Unido, el premio se entregará mediante pagos anuales durante 30 años a través de la Lotería Nacional británica.

No es obligatorio ser ciudadano o residente de Estados Unidos para comprar un boleto.

Cualquier visitante puede participar en las jurisdicciones autorizadas, siempre que compre en un establecimiento con licencia y cumpla con la edad mínima legal, que generalmente es de 18 años.

El récord histórico del Powerball continúa siendo el premio de $2,040 millones ganado en California el 7 de noviembre de 2022.

Le siguen los $1,817 millones entregados en Arkansas el 24 de diciembre de 2025 y los $1,787 millones compartidos por boletos de Missouri y Texas el 6 de septiembre de 2025.

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