Rubén Blades le envía un mensaje a Venezuela durante su concierto en España

Este viernes se cumplió un mes de los devastadores terremotos que acabaron con la vida de miles de venezolanos y el salsero Rubén Blades le envió un mensaje de aliento a la población para mostrar su solidaridad.

Desde que se dio a conocer la noticia, la mayoría de los artistas se manifestaron y buscaron ayudar a la población del país suramericano de muchas maneras, incluso el cantante panameño, pero ayer lo quiso recordar por haberse cumplido el primer mes, buscando enviarle fuerza a la zona más afectada, la de La Guaira.

Rubén Blades le envía un mensaje de fuerza a Venezuela

Blades se estaba preparando para interpretar su tema “María Lionza”, un sencillo relacionado con una diosa venezolana. Por ende, aprovechó para recordar a este país con un mensaje de aliento: “Venezuela puede y se levantará“.

Antes de iniciar su interpretación, enfatizó el estado que registró más de cinco mil fallecidos bajo los escombros y aún hay una gran cifra de desaparecidos, rindiéndole homenaje: “Que lo oigan en La Guaira”, gritó fuertemente de acuerdo al video compartido por el portal Venezuela Informa.

Más allá de ese emotivo momento, como de costumbre, el salsero panameño dio un grandioso espectáculo al público español, que demostró que no solamente son fanáticos de la música juvenil, sino también de los inolvidables clásicos de un salsero como Rubén Blades.

A disfrutar de Rubén Blades

Evidentemente, el avance de la edad es algo que nadie puede evitar; con 78 años, el “Poeta de la Salsa” sigue deleitando a su público con todas sus canciones.

No obstante, ya adelantó que el próximo año significará su retiro de las giras musicales, lo que quiere decir que sus espectadores deben disfrutarlo al máximo cada vez que se suba al escenario, porque se habla de una de las personas más influyentes con su música en la historia de Latinoamérica.

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