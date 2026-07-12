Rawayana lidera la lista de mejores álbumes latinos del 2026, según Billboard

A mitad de año, expertos musicales están haciendo los primeros listados y calificando los lanzamientos del 2026. Billboard publicó a inicios de este mes los que, para ellos, son los mejores 25 álbumes latinos.

La lista está liderada por “¿Dónde es el After?” de Rawayana; la banda venezolana publicó este álbum el primero de enero de este año y se ha convertido en una banda sonora para el país y para otros países de Latinoamérica.

Billboard explica: “El grupo venezolano transita con naturalidad entre el reggae, la música electrónica, el funk, el pop y los ritmos tropicales, dando lugar a su característico sonido de ‘trippy pop’, divertido y lleno de energía”.

Rawayana también incluye colaboraciones con Grupo Frontera, Jowell y Randy, Elena Rose, DannyLux y Manuel Turizo.

Poco después del lanzamiento del álbum, Rawayana anunció una gira mundial que comenzó hace varios meses y que está pensada para que termine el 6 de diciembre con un show en Miami, Florida. Hay que apuntar que, tras el doble terremoto en Venezuela, la banda, liderada por Beto Montenegro, tuvo que cancelar algunas de las funciones.

¿Cuáles completan la lista de Billboard?

Detrás del puesto 1 obtenido por Rawayana, están “FREE SPIRITS” de CA7RIEL y Paco Amoroso y “MUDA” de Carín León. El álbum del dúo argentino ha generado muchas opiniones sobre si cumple o no con lo exigido por sus fanáticos tras el éxito que tuvo su primer álbum.

En la misma lista se encuentran Quevedo, Fonseca, Elena Rose, Trueno, Christian Nodal, Maluma, Kany García, Peso Pluma y Tito Double P, Tokischa, Junior H y Gael Valenzuela, Eladio Carrión, Julieta Venegas, Arcángel, Juanes, Mon Laferte, Jessi Uribe y Paola Jara, Chyno y Nacho, Greeicy, Xavi, Neutro Shorty, Hermanos Espinoza y Bad Gyal.

Esta lista podría ser un adelanto para los posibles nominados en la próxima temporada de premios que reconocerán lo mejor de la música latina. Por ejemplo, los nominados a los Latin Grammy 2026 serán anunciados el 16 de septiembre y la entrega de premios está programada para el 12 de noviembre.

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