Sale a la luz video del arresto de Tony Romo en Milwaukee

Días después del arresto del exquarterback de Dallas Cowboys Tony Romo bajo sospecha de ebriedad, salió a la luz el video de su detención en Milwaukee.

El martes por la tarde, la cadena TMZ Sports difundió un video de una de las cámaras corporales de uno de los oficiales en la Interestatal 43.

En el video se ve a Romo en su auto conversando con la oficial, a quien le indicó que se dirigía a encontrarse con sus abuelos, luego de salir de un torneo de golf.

En la secuencia de la conversación se ve cómo la oficial le pide a Romo que descienda del vehículo y la reacción del exjugador es de incredulidad. Posteriormente, argumentó que no estaba ebrio.

Tras alegar repetidas veces que no estaba bajo los efectos del alcohol, una vez descendió del vehículo, la oficial lo arrestó por la sospecha.

En el video se ve cómo Tony es llevado a la patrulla para luego ser trasladado a la comisaría. El exjugador fue sometido a las pruebas pertinentes y el resultado evidenció alcohol en la sangre, según el informe de arresto de la Oficina del Jefe de Policía del Condado de Milwaukee.

? EXCLUSIVE: Tony Romo told cops he was on his way to meet his grandma and grandpa when he was pulled over and ultimately busted for OWI … newly released body camera footage shows. pic.twitter.com/visfkPfxGT — TMZ (@TMZ) July 29, 2026

Tras la detención, Romo fue puesto bajo custodia, fichado y liberado. El exjugador deberá comparecer ante el tribunal el 21 de septiembre.

Romo cursó la preparatoria a unos 56 kilómetros de Milwaukee, en Burlington, Wisconsin. A sus 46 años, es el principal analista de la cobertura de la NFL para CBS desde 2017, tras haber participado en cuatro Pro Bowls durante su carrera en la NFL, que se extendió de 2004 a 2016 y transcurrió íntegramente con los Dallas Cowboys.

Romo sigue siendo el líder histórico de la franquicia de los Cowboys en pases de touchdown, con 248. Tenía el récord de la franquicia en yardas por pase en su carrera (34,183) hasta que Dak Prescott lo superó la temporada pasada.

De hecho, Prescott también le terminó quitando la titularidad en 2016. Eso, sus lesiones en la espalda y la clavícula impulsaron su retiro. Además de analista de CBS durante la temporada de NFL, Romo se dedica a jugar golf y ha participado en torneos profesionales.



Sigue leyendo:

· Exjugador de NFL Jordan Devey se quitó la vida a dos semanas de su aniversario de boda

· Balean a la esposa del coach asistente de los Chiefs, Eric Bieniemy, y arrestan a su hijo como presunto responsable

· ICE deportó a Daniel Ogando, exjugador de Indianapolis Colts en la NFL