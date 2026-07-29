Trump calificó de “muy buena” su reunión con Netanyahu y congresistas

El presidente Donald Trump sostuvo este martes una reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y miembros del Congreso estadounidense en Washington D.C.

“El primer ministro Bibi Netanyahu de Israel, junto conmigo y representantes, tuvimos una reunión muy buena. Obviamente, se discutieron muchos asuntos importantes”, escribió Trump en una publicación en su red Truth Social, acompañada de varias fotografías del encuentro.

La reacción del republicano se dio luego de que admitiera que existían “pequeñas diferencias” entre ambos, aunque dijo que estaban “bastante cerca”.

Detalles del viaje y contactos diplomáticos

Durante la ceremonia, Netanyahu sostuvo conversaciones directas con integrantes del gabinete estadounidense, entre los que se encontraban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, según registros de medios locales.

La jornada coincidió con acciones militares en la región. Este mismo martes, Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, reactivó ataques contra objetivos iraníes en territorio de Iraq, operaciones que se ejecutaron luego de haber informado sobre evadir un ataque sorpresa lanzado por el país persa contra algunos de sus buques desplazados en Oriente Medio.

Presencia en el funeral de Graham

Netanyahu asistió al funeral del congresista republicano Lindsey Graham, un evento en el que también acudió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Graham destacaba por ser uno de los senadores que más presionó al mandatario para lanzar una ofensiva militar a gran escala contra Irán y se mostró escéptico ante los esfuerzos de la Casa Blanca por alcanzar un acuerdo con Teherán, por temor a que ello fortaleciera a la República Islámica.

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