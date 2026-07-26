Trump tiene “todas las opciones sobre la mesa” frente a Irán: embajador ante la ONU

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este domingo que el presidente Donald Trump mantiene abiertas todas las alternativas para decidir cómo continuará la guerra contra Irán, incluida la posibilidad de intensificar las operaciones militares.

“El presidente tiene todas las opciones sobre la mesa”, declaró Waltz en una entrevista con NBC. Según el diplomático, Trump está utilizando simultáneamente herramientas “diplomáticas”, “económicas” y “militares” para alcanzar un objetivo estratégico.

Las declaraciones se producen mientras Washington ha reducido temporalmente sus ataques contra Irán y Trump evalúa la posibilidad de retomar las operaciones o avanzar hacia una salida negociada.

Waltz también negó que el Pentágono esté racionando armas y equipos de defensa ante las necesidades de la campaña militar, como había informado NBC. El embajador aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses disponen de los recursos necesarios para ampliar el conflicto si el presidente así lo decide.

“El Ejército de EE.UU., y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria”, sostuvo.

Waltz criticó además a quienes, según dijo, están filtrando información sobre una supuesta escasez de armamento y afirmó que esas personas “merecen estar en la cárcel”.

Posible taque masivo

El mensaje del embajador llega después de que Trump reuniera el viernes en la Casa Blanca a sus principales asesores para analizar las opciones de Washington.

De acuerdo con las informaciones conocidas sobre el encuentro, el mandatario consideró la posibilidad de lanzar un “ataque masivo” contra Irán, aunque también ha reconocido que continúan los contactos diplomáticos con Teherán.

El conflicto volvió a intensificarse después de que Trump diera por terminado el memorando de entendimiento que había firmado en junio para establecer una pausa en las hostilidades. Los ataques iniciales comenzaron el 28 de febrero y la escalada se prolonga desde entonces.

Waltz defendió el desempeño de las Fuerzas Armadas estadounidenses y destacó la ventaja militar que, según afirmó, mantiene Washington frente a Irán.

“El Ejército de EE.UU. ha ejecutado una campaña fenomenalmente exitosa”, dijo. El embajador añadió que Estados Unidos nunca había mantenido “este tipo de superioridad aérea y superioridad marítima, con acceso sin restricciones sobre Irán, como lo tenemos en este momento”.

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