Trump admite “pequeñas diferencias” con Netanyahu sobre la guerra contra Irán

El presidente Donald Trump reconoció este lunes que mantiene diferencias con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la guerra contra Irán, aunque aseguró que ambos gobiernos siguen “bastante cerca” en sus posiciones.

“Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, mientras viajaba hacia Michigan.

Sus declaraciones se produjeron un día antes de su reunión prevista con Netanyahu en Washington.

La guerra contra Irán se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre los dos aliados. Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva militar conjunta contra Teherán, pero el conflicto no ha logrado el objetivo de derrocar a la República Islámica y ha generado diferencias sobre cómo ponerle fin.

Trump ha buscado avanzar hacia un acuerdo diplomático con Irán, mientras Netanyahu mantiene una postura más dura ante cualquier pacto que pueda beneficiar a su principal rival regional.

El mandatario estadounidense también marcó distancia con Netanyahu en otro asunto relacionado con la seguridad de Oriente Medio: la posible venta de cazas F-35 a Turquía.

Trump defendió su derecho a decidir sobre las ventas de armamento estadounidense pese a la oposición del primer ministro israelí.

“Es amigo mío y nadie me dice qué debemos venderle”, afirmó el presidente al referirse al mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

Trump reconoció que Turquía “no es un gran seguidor de Israel ni de Bibi”, en referencia al apodo de Netanyahu, pero destacó que Ankara es un “gran aliado” de Washington.

La posible transferencia de los F-35 ha generado preocupación en Israel, que considera que la operación podría modificar el equilibrio militar de la región y poner en riesgo su superioridad aérea.

Posible fricción

Trump confirmó a principios de este mes, durante la cumbre de la OTAN en Ankara, que estudia autorizar la venta de los aviones a Turquía y levantar el veto impuesto después de que el Gobierno de Erdogan adquiriera en 2017 sistemas antimisiles rusos S-400.

La cuestión será uno de los asuntos que podrían generar fricciones durante el nuevo encuentro entre Trump y Netanyahu. El primer ministro israelí viajó este lunes a Estados Unidos para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham y reunirse posteriormente con el presidente estadounidense.

Será el octavo encuentro entre ambos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La relación entre los dos líderes ha combinado muestras públicas de respaldo con momentos de tensión. Trump ha descrito a Netanyahu como “un primer ministro de tiempos de guerra”, pero también reconoció que durante una conversación telefónica en junio lo llamó “jodidamente loco” por los ataques israelíes en el Líbano.

Con información de EFE.

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