“Home Alone” podría traer de vuelta a Macaulay Culkin

Han pasado más de tres décadas desde que Kevin McCallister quedó grabado en la memoria del público como el niño que convirtió su casa en una fortaleza llena de trampas. Ahora, ese universo podría abrir un nuevo capítulo.

Un reporte reciente asegura que Disney estaría explorando una nueva película de “Home Alone” y que Macaulay Culkin volvería a interpretar al personaje que marcó su carrera.

La información fue compartida en el pódcast “The Town with Matthew Belloni”, donde se afirmó que el estudio sostuvo una reunión con el actor para hablar sobre una posible continuación de la franquicia. Aunque por ahora no existe ningún anuncio oficial, el rumor ha despertado el interés de quienes crecieron con la popular saga.

Kevin McCallister ya no sería el mismo

Según el reporte, la propuesta presentada por Culkin muestra a un Kevin McCallister completamente distinto al que conoció el público. En esta ocasión sería un padre soltero que atraviesa dificultades en la relación con su hijo. La historia alcanzaría su punto central cuando el protagonista queda encerrado fuera de su propia casa por culpa del niño.

Al describir la idea, el actor explicó que “la casa es una especie de metáfora para nuestra relación”.

En realidad, esta no es la primera vez que Macaulay Culkin habla de ese concepto. A finales de noviembre de 2025, durante una presentación de “A Nostalgic Night”, un espectáculo en el que comparte anécdotas, recuerdos y trivias sobre su etapa como estrella infantil, ya había revelado que estaría dispuesto a regresar a la franquicia si encontraba una propuesta convincente.

La idea ya había sido presentada por el actor

En ese mismo show, el actor de 45 años desarrolló con más detalle la historia que imaginaba para una nueva entrega: “Soy viudo o estoy divorciado”, dijo al explicar la vida adulta de Kevin McCallister: “Estoy criando a un niño… No le estoy prestando suficiente atención, él se está empezando a molestar conmigo y, al final, me quedo fuera. Mi hijo no me deja entrar… y es él quien me tiende trampas”, continuó.

El actor, incluso, comentó que esa era la misma premisa que había planteado al estudio. Sin embargo, por ahora todo permanece en el terreno de la especulación. Ni Disney ni Macaulay Culkin se han pronunciado públicamente sobre la supuesta producción.

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