Aseguran que “Spider-Man: Brand New Day” superará a “The Odyssey” como el estreno del año

Este viernes 31 de julio, se estrenará en todas las salas del mundo la película “Spider-Man: Brand New Day” y se apuesta a que logrará convertirse en el mejor estreno del año. Tras dos semanas en cartelera, “The Odyssey” podría enfrentarse a una baja significativa en sus números.

Lo que espera Universal es recaudar un total de $195 millones de dólares en salas de Estados Unidos durante este primer fin de semana. De recaudar esa cifra, la película protagonizada por Tom Holland superaría el estreno de “Toy Story 5”, la cual alcanzó los $159.6 millones de dólares en su estreno en Estados Unidos.

Fuera de Estados Unidos, lo que se espera es que la película recaude $270 millones de dólares. Lo que la haría cerrar el fin de semana de estreno con un total de $465 millones de dólares a nivel mundial.

Además de pasar a liderar la lista de películas más taquilleras del año, “Spider-Man: Brand New Day” también apunta a romper récords entre las películas del estudio. La apuesta que hacen la convertiría en el segundo mejor estreno del estudio.

El primer lugar lo seguirá ocupando “Spider-Man: No Way Home”, la cual se estrenó en el 2021 y logró recaudar $600.5 millones de dólares.

Holland ha estado durante semanas haciendo gira de medios promocionando el estreno de esta película. La gira la está haciendo junto con su pareja, Zendaya, con quien protagoniza la historia. Hay que recordar que Holland y Zendaya también son parte de “The Odyssey”, la recién estrenada película de Christopher Nolan.

Las críticas sobre “Spider-Man: Brand New Day”

Para la fecha, varios críticos de cine han visto “Spider-Man: Brand New Day” y ya se han difundido sus opiniones sobre la historia, la cual es dirigida por Destin Daniel Cretton.

“The Hollywood Reporter” alabó en su crítica la actuación de Holland, asegurando que está “mejor que nunca”.

Por otro lado, en la crítica publicada por “Variety” se apunta que “‘Spider-Man: Brand New Day’ se siente por momentos como un bálsamo de drama contemplativo” y agrega que “se percibe el gran esfuerzo que pone en crear una película de cómics reflexiva, humana y madura. Pero cuando se nota el esfuerzo que hace una película por lograr esas cualidades, tiende a desviar la atención de su objetivo”.

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