Ancelotti revela los cuatro jóvenes que serán líderes del “nuevo” Brasil

Carlo Ancelotti repasó su primer año al frente de la selección de Brasil y abordó el final del ciclo de referentes históricos, definió el perfil de los nuevos líderes jóvenes y explicó los cambios en la portería luego de un torneo que dejó sensaciones amargas.

Ancelotti reconoció que la derrota ante Noruega tuvo un impacto personal profundo y diferente respecto a otras experiencias: “Tuvo un impacto enorme a nivel personal. En mi carrera he ganado mucho, pero también he sufrido muchas derrotas. Más derrotas que victorias. Esta es diferente porque no tienes tiempo para pensar y reaccionar. En un club, pierdes un partido, pero después de 15 días o un mes, tienes esa posibilidad. Aquí, el plazo es más largo y tienes que asimilarlo poco a poco. Es más complicado. La derrota ya está asimilada; fue una derrota decepcionante porque creo que Brasil debería haber llegado más lejos en el Mundial. Pero sucedió, tenemos que mirar hacia adelante”.

Carlo Ancelotti fala sobre o fim de ciclo de alguns jogadores importantes para a seleção brasileira. Em entrevista ao ge, o treinador citou alguns jogadores que não devem voltar para as próximas convocações.#ancelotti #seleçãobrasileira #brasil #futebol #ge pic.twitter.com/ixBuazI85D — ge (@geglobo) July 29, 2026

El entrenador identificó el Mundial 2026 como el final de un ciclo para una generación clave. “Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar. Pasando por Danilo, Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años en el Mundial”.

De acuerdo con el reporte de ge, el técnico explicó que el foco inmediato estará puesto en la renovación integral del plantel. “Vamos a buscar nuevos jugadores que puedan entrar, no digo para el próximo Mundial de 2030, sino que ya puedan ser competitivos en el primer objetivo, que es la Copa América de 2028”.

Nueva estructura para Brasil

El entrenador italiano subrayó que la estructura del equipo debe adaptarse a las características de los futbolistas emergentes, mencionando a cuatro atacantes llamados a liderar el recambio: “Cuando tienes jugadores como Vinicius, Endrick, Estêvão y Raphinha en la delantera, no tienes por qué jugar un juego de posesión. Tienes que jugar un juego más vertical. Así que el estilo se basa en las características de los jugadores. Si surgen nuevos jugadores, un mediocampista de gran calidad, obviamente podrás jugar un juego más de posesión”.

Mirando hacia el futuro, el técnico mencionó a quienes visualiza como referentes del próximo ciclo: “Están los jóvenes que ya han estado con nosotros: Estevao, Rayan, Endrick, estos serán muy importantes. Vitor Reis, por ejemplo. Nombrar jugadores es complicado, pero hay jóvenes en el Brasileirão, porteros que están jugando y demostrando calidad para potencialmente formar parte de la Selección Nacional”.

?? Em entrevista ao ge, Ancelotti destacou a importância de Endrick, Rayan e Estêvão para o ciclo da Copa do Mundo da Seleção. O técnico também comentou que acompanha os jovens do Campeonato Brasileiro.



Reportagem: Felipe Brisolla e Cahê Mota

Imagens: Alvaro Sant'Anna e Fran? pic.twitter.com/P95eanaFJe — ge (@geglobo) July 29, 2026

En cuanto al futuro bajo los tres palos, Ancelotti anticipó una transición: “Creo que debemos buscar nuevos porteros. Y sí que los hay. Hay porteros jóvenes jugando en el Campeonato Brasileño a los que debemos observar. Teniendo en cuenta las cualidades que aún poseen Alisson y Ederson, la idea es evaluar cuidadosamente a los nuevos porteros”.

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