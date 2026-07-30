Dos futbolistas argentinos contrataron seguridad privada en sus casas tras exhibir pancarta de Malvinas contra Inglaterra

Una de las polémicas del Mundial 2026 sigue trayendo cola. Los futbolistas Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister contrataron seguridad privada para vigilar sus casas en Inglaterra tras la victoria en semifinales y la exhibición de una pancarta donde reivindicaban que las Malvinas eran argentinas.

Así lo reveló el tabloide británico ‘The Sun’. Tras la victoria argentina sobre Inglaterra, las peleas en el césped, los cruces de declaraciones y la exhibición de la pancarta que violó la normativa de la FIFA sobre apología política, los futbolistas decidieron blindar su seguridad.

Ambos jugadores residen en Inglaterra. Martínez en Manchester por su vínculo con el United y Alexis en Liverpool, al noroeste del país. El reporte de ‘The Sun’ detalla que personal de seguridad vigiló las propiedades de los futbolistas durante dos días.

Esto, como medida de prevención y ante los ánimos caldeados que se estuvieron generándose antes y durante el partido, pero que culminó en su punto más álgido cuando en medio de la celebración exhibieron una pancarta que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

Según el diario, no se reportaron intentos de vandalizar las propiedades de Martínez ni de Mac Allister.

El partido ante Inglaterra se convirtió en una disputa que llegó al terreno político con funcionarios ingleses sosteniendo impases en redes sociales con el presidente Javier Milei o la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En abril de 1982, el entonces gobierno dictatorial argentino ordenó una invasión militar de las islas Malvinas, lo que desató un conflicto armado con el Reino Unido por la soberanía de este archipiélago del Atlántico Sur, que se extendería hasta junio de ese año y dejaría un saldo de 255 británicos y 649 argentinos muertos.

Desde el retorno a la democracia, Argentina ha mantenido de forma constante su reclamo en foros internacionales, mientras que la ONU ha reiterado el llamado al diálogo bilateral, sin aceptación británica.

El reglamento de la IFAB y la FIFA es explícito, contemplando que el “equipamiento no deberá contener lemas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal”.

“Los jugadores no deberán mostrar ropa interior que exhiba lemas, declaraciones o imágenes de carácter político, religioso o personal, ni publicidad distinta del logotipo del fabricante”, añade.

La norma además señala que “por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la asociación nacional de fútbol o la FIFA”.

Las sanciones contempladas incluyen multas, pérdida de puntos o incluso la expulsión del torneo si se determina que hubo una declaración política en el campo de juego.

No es la primera vez que Argentina se ve envuelta en un asunto como este. En 2014 la FIFA ya había multado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con más de $20,000 dólares por mostrar una pancarta idéntica antes de un amistoso contra Eslovenia.



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