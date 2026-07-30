Guerra abierta por “privatización” del Mundial: UEFA boicotea A FIFA y se baja de las competiciones

La última idea “revolucionaria” de Gianni Infantino ha abierto una guerra entre la FIFA y la UEFA, organismo que este jueves votó a favor de bajarse de la participación de torneos FIFA como medida de boicot y protesta ante el plan de vender una parte del Mundial a inversionistas privados.

Luego de una reunión, el organismo rector del fútbol europeo tomó la decisión junto a sus 55 miembros, asegurando que, “mientras Europa tenga voz, el Mundial nunca estará en venta”.

UEFA y sus miembros “rechazan de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir los derechos de propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados”, indicaron.

“Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta sea abandonada en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”, informaron en un comunicado de prensa.

“Hay cosas que son demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará en venta”, añadieron.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

El plan de la FIFA que abrió una guerra con la UEFA y las selecciones

La FIFA es dueña del Mundial. Cada cuatro años lo organiza y cobra directamente por la televisión, las entradas (ticketing) y los patrocinadores, e ingresa miles de millones de dólares.

Ahora, con este nuevo plan de Infantino, la FIFA quiere separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa pasaría a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). La FIFA ha valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares.

Su plan es vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.

El grupo inversor principal propuesto para liderar la compra de ese porcentaje es Thrive Eternal, una firma de inversión fundada por Joshua Kushner.

Este nombre ha generado repercusión por ser hermano de Jared Kushner (yerno y figura clave del entorno del presidente estadounidense Donald Trump).

La cercanía del presidente de la FIFA con el entorno de Trump y este grupo de inversores privados ha levantado sospechas sobre conflicto de intereses políticos y financieros detrás del acuerdo.

La FIFA alega que este acuerdo generará más dinero para las federaciones pequeñas. Por eso el ejemplo de Infantino con Cabo Verde.

En teoría, prometen triplicar los fondos que entregan a sus 211 federaciones miembro alrededor del mundo, pasando de unos $8 millones de dólares a más de $20 millones por ciclo a cada país.

Por su parte, Infantino también se enfrenta a una pronta elección con la que busca ser reelegido en marzo de 2027 para un cuarto y último mandato, que se extenderá hasta 2031.



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