Infantino promete a las federaciones $86 millones en un período de 12 años si aprueban privatizar FIFA

El presidente de la FIFA Gianni Infantino emitió un comunicado oficial dirigido a las 211 asociaciones miembro del organismo para respaldar la puesta en marcha de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE). En su carta, el dirigente italo-suizo calificó la iniciativa como “una oportunidad para crecer” y detalló los beneficios económicos que percibiría cada federación, alcanzando hasta $24 millones de dólares en el ciclo 2035-2038.

“Es una decisión importante que está en sus manos. Si deciden aceptar esta oportunidad, cada asociación tendrá garantizados $20, $22 y $24 millones de dólares a través del programa FIFA FAST Forward por los tres próximos ciclos. Si deciden que no es el camino, el programa seguirá según lo planeado, con 10 millones por asociación”, explicó el mandatario.

Infantino aseguró que los detalles técnicos serán entregados por escrito y garantizó que la totalidad de las ganancias generadas por la entidad serán redistribuidas entre las federaciones. Asimismo, remarcó que la votación se llevará a cabo bajo mecanismos democráticos y que la FIFA conservará la mayoría accionarial y el control operativo sin modificar sus estatutos institucionales.

“Antes de mi llegada, podian confiar en recibir $250,000 dólares al año. Ahora, con FFE, recibirán hasta $86 millones en un periodo de 12 años, lo que representa un incremento de casi el 2,800 %. Hay un valor comercial real que todavía no estamos capturando y desbloquearlo requiere una estructura de negocio dedicada”, enfatizó.

Infantino concluyó su mensaje reiterando la importancia de acortar la brecha comercial entre las distintas regiones del planeta para evitar que federaciones con menor poder de mercado queden rezagadas: “Quiero compartir el próximo paso: optimizar la estructura financiera y obtener mayor valor. La decisión les pertenece. Es su oportunidad de avanzar si una mayoría lo decide”, sentenció.

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