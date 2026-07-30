Camiseta 23 de LeBron James con los Philadelphia 76ers rompe récord mundial de ventas

La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers produjo un efecto inmediato fuera de la cancha: su nueva camiseta batió el récord histórico de ventas de Fanatics para un jugador que cambia de equipo en cualquier deporte durante las primeras 48 horas.

Ese impulso comercial acompañó su decisión de firmar con una franquicia que busca el título en la temporada 2026-27. La marca superó incluso el impacto que tuvo en 2023 el traspaso de Shohei Ohtani a Los Angeles Dodgers.

De acuerdo con los registros de la empresa, la mercancía de James también vendió más en sus primeras 24 horas que durante toda la primera semana posterior a su firma con Los Angeles Lakers en 2018.

Ventas históricas

Tras el anuncio oficial los productos vinculados a James ocuparon ocho de los 10 artículos más vendidos en toda la red de sitios de Fanatics, según la publicación. Ese dato midió el alcance del anuncio más allá de la NBA.

En paralelo, el desembarco del alero reordenó en horas el mapa deportivo de Filadelfia: las entradas para los partidos habrían cuadruplicado su precio y varios comercios locales lanzaron guiños inmediatos, como costillas gratis y cheesesteaks bautizados en su honor.

La conmoción en la ciudad también tuvo una traducción política e institucional. El gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, declaró el viernes como el Día de LeBron James y la alcaldesa Cherelle Parker publicó en Instagram que la ciudad no le daba solo la bienvenida a un nuevo vecino, sino que lo incorporaba a su “familia One Philly” con los brazos abiertos.

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