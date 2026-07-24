LeBron James admite que estuvo cerca de retirarse: “Estaba seguro que ya había jugado mi último partido”

Poco después de que se hiciera oficial su vinculación con los Philadelphia 76ers, LeBron James compartió los motivos detrás de su decisión. A través de un mensaje en la red social X, el alero de 41 años reveló que consideró seriamente poner fin a su trayectoria profesional tras la conclusión de la pasada campaña, pero su ambición por conquistar un nuevo campeonato terminó decantando la balanza para continuar en el baloncesto de élite.

“Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. No estaba listo para anunciarlo y sabía que necesitaba algo de tiempo para decidirlo bien, pero estaba bastante seguro de que ya había jugado mi último partido”, confesó el astro estadounidense.

I thought I was done when the season ended. I wasn't ready to announce it, and I knew I needed some time to really decide, but I was pretty sure I played my last game. I was honest at that last press conference when I said I needed to look at myself and deicide if I still love — LeBron James (@KingJames) July 24, 2026

El cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) explicó que, tras finalizar su etapa con Los Angeles Lakers, contó por primera vez en su carrera con un periodo extenso para reflexionar sobre su futuro: “Fui sincero cuando dije que necesitaba mirarme al espejo y decidir si todavía amaba este deporte. Sigo amando profundamente este deporte y aún tengo más para dar”, afirmó.

El veterano alero, que celebrará sus 42 años el próximo mes de diciembre, enfatizó que su incorporación a la franquicia de Pensilvania por dos temporadas responde únicamente a criterios deportivos y no a aspiraciones económicas ni a factores personales.

“Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero dejarme la piel. Todavía quiero competir, ganar y tener la oportunidad de sentir lo que es conquistar otro campeonato”, remarcó James.

Con su llegada a Philadelphia, James completará un impactante ‘Big Four’ junto a Tyrese Maxey, Jaylen Brown y Joel Embiid. “The King” aterriza tras firmar promedios de 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes en 60 encuentros durante su último curso con los Lakers, equipo que, al igual que los propios 76ers, cayó eliminado en la segunda ronda de los pasados playoffs.

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