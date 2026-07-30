Comité Judicial del Senado retrasa votación para nominación de Blanche como fiscal general

El Comité Judicial del Senado pospuso de forma indefinida la votación sobre la nominación de Todd Blanche para el cargo de fiscal general, decisión que se tomó este miércoles luego de la falta de acuerdos entre el Departamento de Justicia y senadores clave del Partido Republicano.

La votación estaba programada para el jueves, pero la oposición de los senadores republicanos John Cornyn y Thom Tillis detuvo el proceso. Un portavoz del Comité Judicial del Senado declaró que el procedimiento se pospuso “mientras se sigue trabajando para conseguir el apoyo suficiente”.

La disputa se centra en los términos de la demanda de $10,000 millones de dólares presentada por Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Los legisladores exigen garantías escritas de que se desmanteló el “Fondo contra la Armamentización” de $1,776 millones de dólares, anunciado previamente para compensar a afectados por el Departamento de Justicia.

Demandas de los senadores sobre el acuerdo fiscal

Aunque la administración descartó la creación de dicho fondo en junio, se mantiene vigente una cláusula que protege a Trump y a su familia de auditorías fiscales, informó NPR.

El senador John Cornyn exige que la administración modifique este punto, cuyo objetivo es asegurar que la protección se limite de forma exclusiva a las inspecciones impositivas actuales y no exima la revisión de sus declaraciones de impuestos futuras.

Declaraciones y estado actual de la negociación

Respecto al intercambio con el Departamento de Justicia, el senador Cornyn afirmó a los periodistas que “la pelota está en el tejado de Blanche”.

“Hemos estado intentando ayudarlos a llegar a una conclusión, pero no nos dejan. Me resulta desconcertante”, declaró Cornyn.

Fuentes cercanas al proceso informaron que el Departamento de Justicia envió una propuesta modificada a los senadores la noche del miércoles. Tras suspender la votación, la entidad emitió un comunicado oficial donde indicó que espera “seguir trabajando de forma productiva con los senadores para abordar cualquier inquietud”.

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