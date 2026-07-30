Marcus Rashford se despide del Barcelona: “He disfrutado cada momento”

El atacante inglés Marcus Rashford puso punto final a su etapa en el FC Barcelona tras haber militado en el conjunto azulgrana la última campaña a préstamo por parte del Manchester United.

A través de sus redes sociales, el futbolista británico expresó su gratitud hacia la institución y la afición catalana por hacer de su estancia en la Ciudad Condal una vivencia inolvidable: “He disfrutado cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y todo el éxito en la próxima temporada. Visca el Barça”, publicó el internacional inglés en su cuenta de Instagram.

Pese a las buenas actuaciones del atacante, la junta directiva azulgrana optó por no hacer uso de la opción de compra estipulada en 30 millones de euros, decantándose en su lugar por el fichaje del extremo del Newcastle Anthony Gordon.

A lo largo del curso, aun partiendo desde el banquillo en numerosos compromisos, el internacional británico registró 14 anotaciones y 14 pases de gol, contribuyendo activamente a la conquista de los títulos de LaLiga y la Supercopa de España.

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