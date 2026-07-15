Vicepresidenta de Argentina calienta semifinal del Mundial tras llamar “piratas usurpadores” a los ingleses

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, encendió la previa de la semifinal del Mundial 2026 al llamar “piratas usurpadores” a los ingleses y vincular el duelo de este miércoles con la histórica disputa por la soberanía de las islas Malvinas.

Su mensaje, publicado en X, terminó por mezclar lo político y deportivo en la antesala del choque entre Argentina e Inglaterra.

Villarruel escribió que el partido “no es uno más” y que enfrentar a Inglaterra “siempre es algo más”, aludiendo a Malvinas, a Maradona y a la última Copa del Mundo de Lionel Messi.

También reivindicó la figura de su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, militar que combatió en la guerra de 1982 y estuvo prisionero de las fuerzas británicas.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque? — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

La publicación llegó en un contexto donde la clasificación argentina volvió a poner el conflicto por Malvinas en el centro del debate público.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno intercambió mensajes con Nile Gardiner, exasesor de Margaret Thatcher, quien afirmó que la disputa quedó “zanjada” tras la guerra y que las islas “son británicas y siempre lo serán”.

Quirno respondió citando la resolución de la Asamblea General de la ONU que, en 1982, sostuvo que el conflicto bélico no modificó la naturaleza jurídica de la disputa e instó a retomar negociaciones.

Cabe recordar que en abril de 1982, el entonces gobierno dictatorial argentino ordenó una invasión militar de las islas Malvinas, lo que desató un conflicto armado con el Reino Unido por la soberanía de este archipiélago del Atlántico Sur, que se extendería hasta junio de ese año, y dejaría un saldo de 255 británicos y 649 argentinos muertos.

Desde el retorno a la democracia, Argentina ha mantenido de forma constante su reclamo en foros internacionales, mientras que la ONU ha reiterado el llamado al diálogo bilateral, sin aceptación británica.

En los Mundiales, ambos equipos se enfrentaron cinco veces. Inglaterra ganó en 1962, 1966 y 2002. Por su parte, Argentina lo hizo en 1986, con la Mano de Dios y el Gol del Siglo, y en 1998, por penales.

Fuera de la Copa del Mundo, el último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra fue hace casi 21 años, en un amistoso internacional disputado el 12 de noviembre de 2005 en Ginebra, Suiza.

Inglaterra ganó 3-2 con goles de Michael Owen (2) y Wayne Rooney. Del lado argentino marcaron Hernán Crespo y Walter Samuel.



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