Blatter asegura que la relación entre Trump e Infantino daña al fútbol: “No tienen derecho a vender nuestro deporte”

Un cisma futbolístico se avecina a pocas semanas de haber acabado el Mundial 2026. Luego de que se conociera que la FIFA creará una empresa para vender una parte de la Copa del Mundo a inversores cercanos a Trump, las críticas de la comunidad futbolística han comenzado a llover.

Uno de los primeros en reaccionar con animadversión fue el expresidente de la FIFA Joseph Blatter. A través de su perfil en X, lanzó un contundente mensaje de rechazo a la propuesta que fue revelada el pasado lunes por ‘The Athletic’.

Blatter acusó directamente a Infantino y al presidente Donald Trump de dinamitar el fútbol con su relación e intereses.

“La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos ha alcanzado una dimensión financiera que daña profundamente al fútbol. Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte”, escribió.

The close relationship between the FIFA President and the US President has reached a financial dimension that is deeply damaging football. No one has the right to sell our game. #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFA #UEFA #USA #Sellout — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 28, 2026

Blatter, enemigo declarado de Trump e Infantino

El expresidente de la FIFA, que en su momento fue acusado por corrupción deportiva, es enemigo público de Trump e Infantino. No es la primera vez que los ataca públicamente.

En febrero, en una entrevista a Radio Canadá, aseguró que Trump y su intromisión en el fútbol es lo peor que le había pasado a la FIFA.

Blatter renunció a la presidencia de la FIFA en 2015 en el marco de la investigación conocida como el FIFA Gate. Ese escándalo estalló con una redada en el hotel Baur au Lac de Zúrich y derivó en acusaciones por corrupción y lavado de dinero.

El plan de Infantino que está siendo rechazado

La FIFA intenta sacar adelante un plan para crear una empresa comercial de $20,000 millones de dólares. Esa empresa gestionaría derechos de transmisión, patrocinios y ticketing de sus torneos, incluido el Mundial y vender hasta 20 % de esa nueva compañía a inversionistas privados que, según ‘The Athletic’ son cercanos a la administración Trump.

El plan ya comienza a generar un alud de rechazo. La UEFA se está oponiendo y las primeras federaciones de fútbol como la escocesa también.



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