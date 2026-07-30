Infantino da la cara y defiende su proyecto de privatizar el Mundial: “Es una oportunidad, pero no una obligación”

A pocas semanas de haber culminado el Mundial 2026, la FIFA ha generado un cisma futbolístico en torno a la Copa del Mundo. La intención de privatizar el torneo ha generado un alud de rechazo con niveles de desaprobación tan enormes que no se veían desde el anuncio de la Superliga de clubes.

El pasado miércoles, Gianni Infantino salió públicamente a dar la cara y defender su proyecto de privatización, asegurando que es “una oportunidad” y no “una obligación”.

En un video publicado por la FIFA, Infantino detalló que su plan es “una propuesta, una oferta” que está dentro de “un proceso democrático” y que es “el inicio del proceso de consulta”.

En la grabación, el mandamás del fútbol explicó que la propuesta está pendiente de votación por parte de los 211 miembros de la FIFA. Las federaciones tienen hasta el 19 de septiembre de este año para aceptar.

En caso de que la propuesta sea aprobada, recibirán $40 millones de dólares. Si falla, $10 millones.

“Solo en el próximo ciclo de Forward, las distribuciones aumentarían de $8 millones de dólares por Asociación Miembro a $20 millones de dólares”, explicó.

Con respecto al espíritu de la propuesta, Infantino aseguró que “muy poco del creciente valor comercial del fútbol llega a las partes del deporte que más lo necesitan”.

En este sentido, el dirigente considera que el deporte ahora “requiere experiencia adicional, perspicacia adicional, distinta de gobernar” para desarrollarse.

“Estamos ante una ocasión de oro para dinamizar el desarrollo del deporte a escala mundial. Pero, insisto, solo se trata de una propuesta, no de una obligación”, apuntó.

Para terminar de ejemplificar su propuesta y posible impacto, Infantino usó de ejemplo a Cabo Verde, país revelación en su primer Mundial durante el torneo que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá.

“Deseamos contribuir a que emerjan los próximos Cabo Verde“, dijo en alusión a la selección del pequeño estado africano que en el Mundial llegó a dieciseisavos de final, donde incluso forzó la prórroga antes de sucumbir ante la Argentina de Lionel Messi.

El plan de la FIFA e Infantino para “privatizar” el Mundial

La FIFA es dueña del Mundial. Cada cuatro años lo organiza y cobra directamente por la televisión, las entradas (ticketing) y los patrocinadores, e ingresa miles de millones de dólares.

Ahora, con este nuevo plan de Infantino, la FIFA quiere separar el juego y el negocio creando una empresa comercial independiente llamada FIFA Forward Enterprise.

Esta empresa pasaría a manejar todos los derechos comerciales de sus torneos (televisión, marcas, entradas). La FIFA ha valorado esta nueva empresa en $20,000 millones de dólares.

Su plan es vender hasta el 20 % de esa empresa a inversores privados para recaudar de inmediato unos $4,200 millones de dólares.

El grupo inversor principal propuesto para liderar la compra de ese porcentaje es Thrive Eternal, una firma de inversión fundada por Joshua Kushner.

Este nombre ha generado repercusión por ser hermano de Jared Kushner (yerno y figura clave del entorno del presidente estadounidense Donald Trump).

La cercanía del presidente de la FIFA con el entorno de Trump y este grupo de inversores privados ha levantado sospechas sobre conflicto de intereses políticos y financieros detrás del acuerdo.

La FIFA alega que este acuerdo generará más dinero para las federaciones pequeñas. Por eso el ejemplo de Infantino con Cabo Verde.

En teoría, prometen triplicar los fondos que entregan a sus 211 federaciones miembro alrededor del mundo, pasando de unos $8 millones de dólares a más de $20 millones por ciclo a cada país.



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