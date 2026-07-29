Dakota Johnson impacta con su transformación como Marilyn Monroe

Convertirse en Marilyn Monroe implica adoptar una presencia que marcó la historia del cine, y Dakota Johnson aceptó ese desafío con un cambio de imagen que ya comenzó a dar de qué hablar.

Acostumbrada a lucir su característica melena oscura con flequillo, la protagonista de “Fifty Shades of Grey” aparece irreconocible en las primeras fotografías de “Flesh Impact”, un cortometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal que rinde homenaje a una de las figuras más recordadas de la época dorada de Hollywood.

Las imágenes, publicadas en exclusiva por la revista Vanity Fair, muestran a Johnson con una peluca de cabello rubio platino, peinada con abundante volumen y raya lateral. El look también incorpora el inconfundible lunar sobre el labio que distinguía a Monroe, fallecida en 1962 a los 36 años.

Homenaje que imagina otra historia

Lejos de contar una biografía tradicional, “Flesh Impact” propone una premisa diferente. En sus 17 minutos de duración plantea cómo habría sido la vida de Marilyn Monroe si hubiera sobrevivido y continuado su carrera durante varias décadas más.

Dakota Johnson interpreta a la actriz en la etapa final de su vida, mientras que Ellen Burstyn encarna una versión de Monroe en la vejez. La producción es una de las más esperadas del año y tendrá su presentación en el Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre.

La propia Maggie Gyllenhaal explicó a Vanity Fair cuál fue el punto de partida de esta historia: “Su forma de actuar me parece fascinante: extraña, desenfrenada y muy alegre, mezclada con algo terriblemente perturbador, todo al mismo tiempo. Me preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido 60 años por delante. ¿En qué se diferenciaría el trabajo que haría ahora?”, afirmó la directora.

Las primeras imágenes ya despiertan expectativa

Las fotografías difundidas también permiten ver la caracterización de Ellen Burstyn, quien, al igual que Johnson, luce una peluca rubia y el característico lunar que identificó a Marilyn Monroe. Otra de las instantáneas reúne a Dakota junto a Maggie Gyllenhaal durante el rodaje, ofreciendo un adelanto del ambiente de una producción que busca explorar una faceta poco imaginada del mito cinematográfico.

Aunque el cambio físico de Johnson ha captado buena parte de la atención, la propuesta va mucho más allá de una transformación estética. El cortometraje busca reflexionar sobre el legado artístico de Monroe y responder una pregunta que ha alimentado la curiosidad de generaciones de cinéfilos.

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