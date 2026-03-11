Macaulay Culkin y Brenda Song pagaron $10.35 millones de dólares por una casa en Los Ángeles

Esta semana se ha confirmado que Macaulay Culkin y Brenda Song agregaron una nueva propiedad en Los Ángeles a su cartera de bienes raíces. La pareja de actores habría pagado $10.35 millones de dólares por una casa ubicada en Sherman Oaks.

La compra ha llamado la atención porque hace unas semanas se informó que habían recibido $14.25 millones de dólares por una casa en Toluca Lake que les perteneció durante cuatro años.

Culkin y Song lograron pagar por la nueva casa mucho menos que los $12.75 millones de dólares que se pedían por el sitio en enero de este año cuando entró al mercado. En el listado, disponible en la página web de Coldwell Banker, se ofrece la propiedad como un lugar que “transmite una sensación de presencia inmediata, que se extiende a través de sus refinados y contemporáneos interiores”.

La construcción de la casa data de los años 80, pero los arreglos y mantenimiento hechos en los últimos años ayudan a que el sitio se mantenga actualizado y en buen estado. Por ahora se desconoce si Culkin y Song querrán hacer reformas en el lugar.

La casa principal tiene una extensión de 10,200 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, nueve baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. El mismo listado menciona: “En el interior, una amplia escalera doble da paso a un recibidor abierto y luminoso que conduce a la sala de estar formal. Techos altos y ventanales enmarcan las vistas del jardín, mientras que un bar a medida conecta la sala de estar y la sala familiar (con chimeneas de piedra caliza como punto de apoyo) para facilitar el entretenimiento”.

La propiedad también ofrece áreas verdes, terraza, piscina de agua salada, área de spa, cancha, comedor y otros espacios para compartir al aire libre con familiares o amigos.

Macaulay Culkin y Brenda Song aún no se han casado, pero mantienen una relación sentimental desde el 2017 e incluso tienen dos hijos en común. Aunque la ceremonia de casamiento no ha ocurrido, la pareja se comprometió en 2022 y recientemente han hablado sobre su relación en algunas entrevistas.

