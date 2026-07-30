Miles de futuros apartamentos pausados en Nueva York: alcaldía en alerta tras hundimiento en ex torre Pfizer

Aunque la Alcaldía de Nueva York apuesta por la conversión de oficinas en apartamentos para ayudar a aliviar la escasez de vivienda asequible, los problemas estructurales registrados a principios de este mes en la ex sede de Pfizer -uno de los mayores proyectos de este tipo en la ciudad-, las autoridades reguladoras han intensificado las supervisiones, pausando otras obras.

Desde que el 7 de julio un obrero detectó problemas de hundimiento en el proyecto de Pfizer -donde la firma Gensler estima construir unos 1,602 apartamentos de alquiler, de los cuales el 25% (400) se destinarán a viviendas asequibles- la alcaldía ha aumentado las inspecciones, declaró Ryan Degan, portavoz del Departamento de Edificios (DOB). El vocero señaló que el DOB puede emitir miles de órdenes de paralización de obras al año.

Otros tres proyectos de conversión de oficinas en Manhattan han recibido órdenes de pausar parcialmente o detener la construcción este mes debido a problemas que van desde documentación incompleta hasta grietas en vigas de hormigón, reportó CNN.

Otros tres edificios pausados

Inspectores del DOB ordenaron esta semana la paralización parcial de las obras en 750 Third Avenue, tras detectar modificaciones no autorizadas en varias columnas de acero del edificio. La torre de oficinas de 34 plantas, construida en la década de 1950, está siendo transformada para albergar aproximadamente 678 apartamentos, según el estudio de arquitectura Gensler, informó The New York Times.

Hoy jueves, SL Green, propietaria de 750 Third Avenue, informó que el DOB ya había levantado la orden de paralización parcial de esa obra tras “confirmar que no existen problemas estructurales en el inmueble y que se puede reanudar la actividad de construcción en su totalidad (…) Las obras siguen el calendario previsto y esperamos continuar con el proyecto según lo planeado”.

Otros dos proyectos de conversión de oficinas a apartamentos en Manhattan también se vieron interrumpidos este mes:

En el proyecto de 32 plantas ubicado en el número 222 Broadway -que se prevé aporte cerca de 800 apartamentos-, las vigas de hormigón del edificio presentaban grietas y fueron reparadas sin notificar debidamente a las autoridades municipales, según el DOB. Las vigas habían sido recubiertas con acero como solución improvisada, señaló la agencia, que emitió la semana pasada una orden de paralización total de las obras. Actualmente el DOB está revisando los informes solicitados al ingeniero responsable del proyecto.

77 Water Street, ex torre de oficinas de 26 plantas situada en el Distrito Financiero, está siendo transformada en un edificio residencial de 33 plantas con 647 unidades. Pero los inspectores municipales detectaron problemas de seguridad en la obra, como operarios que manejaban maquinaria sin la certificación adecuada y el uso de un andamio soportado no autorizado, según el DOB. Como consecuencia, el organismo emitió varias órdenes de paralización parcial de los trabajos.

Proyectos complicados y costosos

La conversión de oficinas en apartamentos ha experimentado un auge desde que la pandemia dejó vacíos edificios de oficinas, ofreciendo a las ciudades una vía para crear viviendas que se necesitan con urgencia. La alcaldía de Nueva York ha impulsado estas iniciativas, ofreciendo incentivos fiscales para transformar torres de oficinas desocupadas en espacios habitables.

No obstante, estos proyectos suelen requerir importantes obras estructurales, de fontanería, mecánicas y de rediseño, lo que puede hacer que la iniciativa sea más compleja que construir viviendas nuevas desde cero. A pesar del creciente interés, muchas conversiones de oficinas en apartamentos tardan varios años en completarse.

Esta serie de paralizaciones refleja el mayor escrutinio al que se está sometiendo una de las principales estrategias de vivienda de la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, las autoridades trabajan a contrarreloj para garantizar que los antiguos edificios de oficinas puedan transformarse en apartamentos de forma segura.

Nueva York es la ciudad con el mayor número de conversiones de antiguos edificios de oficinas en EE.UU., con un total de 16,358 unidades de alquiler en su cartera de proyectos pendientes, según estimaciones de abril de este año. Le siguen Washington D.C. (8,479 unidades), Chicago (4,360) y Los Ángeles (4,340).

Estas “nuevas” viviendas no necesariamente terminan siendo alquileres baratos. Por ejemplo, en 90/100 John St., un edificio ya reformado, los apartamentos tipo estudio cuestan al momento a partir de $4,000 dólares al mes; e igualmente en 55 Broad St., torre transformada también en el Distrito Financiero. Otros proyectos de conversión en Manhattan incluyen 25 Water Street (1,263 apartamentos), 222 Broadway (800 apartamentos), 650 First Ave. y 980 Sixth Ave.