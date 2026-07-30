NYC lanza mapa interactivo para seguir la construcción de más de 50,000 viviendas asequibles en los 5 condados

Los neoyorquinos ya cuentan con una nueva herramienta para conocer dónde y cómo avanzan los proyectos de vivienda asequible impulsados sobre terrenos públicos. La Alcaldía de Nueva York presentó este jueves el Land Inventory Fast Track (LIFT) Tracker, un mapa interactivo que reúne por primera vez información sobre más de 100 predios municipales destinados a la construcción de más de 50,000 viviendas asequibles distribuidas en los 5 condados.

La plataforma busca ofrecer mayor transparencia sobre el desarrollo de estos proyectos y facilitar el seguimiento del progreso de cada uno, desde las primeras etapas de planificación hasta su construcción. Además de viviendas, el mapa identifica iniciativas que incorporarán bibliotecas, servicios comunitarios y otros equipamientos públicos como parte de un enfoque de desarrollo integral para los vecindarios.

Una plataforma para monitorear proyectos de vivienda

Según explicó la Alcaldía, el LIFT Tracker centraliza información que se encontraba dispersa entre distintas agencias municipales. Los usuarios pueden consultar la ubicación de los proyectos, conocer su estado de avance y revisar las características principales de cada desarrollo previsto en terrenos propiedad de la ciudad.

La iniciativa forma parte de la estrategia Block by Block, el plan de vivienda de la administración municipal para enfrentar la crisis habitacional que atraviesa la ciudad de Nueva York. El objetivo es construir 200,000 nuevas viviendas asequibles durante la próxima década, además de preservar otras 200,000 unidades existentes, fortalecer la protección de los inquilinos y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda propia.

La Alcaldía también anunció que mantendrá un ritmo constante de desarrollo mediante la publicación de solicitudes de propuestas (RFP) para al menos 5 nuevos terrenos municipales cada año.

El mapa interactivo LIFT permite consultar la ubicación y el estado de más de 100 proyectos de vivienda asequible que se desarrollarán en terrenos públicos de los 5 condados de NYC. (Foto: Ted Shaffrey/AP)

Más proyectos en marcha

Desde el inicio de la actual administración se han impulsado diversas medidas para acelerar la construcción de viviendas en propiedades públicas. Entre ellas destaca la creación del grupo de trabajo LIFT y la implementación de nuevos mecanismos para reducir los tiempos de aprobación de proyectos.

Según las autoridades, estas acciones permitirán acortar hasta en dos años la fase previa al inicio de la construcción de desarrollos de vivienda asequible.

Paralelamente, la ciudad puso en marcha reformas administrativas para simplificar procedimientos y respaldó cambios legislativos estatales orientados a modernizar los procesos de revisión ambiental, uno de los factores que tradicionalmente ha retrasado numerosos proyectos inmobiliarios.

Desarrollos distribuidos en toda la ciudad

Entre las iniciativas más avanzadas figura The Aurea, un proyecto que levantará aproximadamente 131 viviendas asequibles sobre un antiguo estacionamiento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en el East Village.

También avanza The Orion, en Hunters Point, Queens, donde se proyecta la construcción de cerca de 1,000 nuevas viviendas junto con diversos espacios comunitarios en un terreno que permanecía sin desarrollar desde hace años.

La estrategia incluye, además, la transformación de varias bibliotecas públicas mediante proyectos de uso mixto. Entre ellos se encuentran la reconstrucción de la Biblioteca New Utrecht, en Brooklyn, que combinará una nueva biblioteca con viviendas 100 % asequibles, así como desarrollos similares en las bibliotecas Grand Concourse y Bloomingdale.

En East Harlem también se prevé un edificio de uso mixto sobre el denominado sitio “B-East”, mientras que otros proyectos se desarrollan en Bedford-Stuyvesant, Jerome Avenue, en el Bronx, y St. Albans, Queens. En conjunto, estos tres últimos aportarán hasta 300 viviendas asequibles, incluidas alrededor de un centenar destinadas a programas de propiedad de vivienda.

Inversión para enfrentar la crisis habitacional

La presentación del LIFT Tracker coincide con la aprobación de un presupuesto municipal que contempla $22,000 millones de dólares para vivienda asequible durante los próximos 5 años. De ese monto, cerca de $5,000 millones estarán destinados específicamente a la construcción de nuevas viviendas durante los próximos dos años.

La estrategia también incorpora una inversión de $5,600 millones para la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA), considerada la mayor asignación de capital realizada por la ciudad para vivienda pública en los últimos años.

Funcionarios municipales señalaron que el uso de terrenos públicos representa una de las principales herramientas disponibles para ampliar la oferta habitacional en una ciudad donde el alto costo de la vivienda continúa siendo uno de los mayores desafíos para millones de residentes.

Con el lanzamiento del mapa interactivo, la ciudad busca que cualquier persona pueda seguir la evolución de estos proyectos y conocer cómo los espacios públicos disponibles serán utilizados para desarrollar nuevas viviendas, bibliotecas y servicios comunitarios destinados a atender la creciente demanda habitacional en NYC.

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