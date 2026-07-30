MLS derrota a la Liga MX en un Juego de Estrellas con ausencia de figuras

El equipo de la MLS derrotó este miércoles por 4-3 al de la Liga MX en el en el Juego de Estrellas que se disputó en Charlotte, aunque faltaron varias figuras.

Luis Rey, de Chivas, adelantó al equipo de la Liga MX de cabeza en el minuto 8, pero el coreano Son Heung-Min (Los Angeles FC) le dio la vuelta al marcador con un doblete en el 20 y el 23, el primero asistido por Carles Gil.

Poco antes del descanso, el danés Philip Zinckernagel (Chicago Fire) amplió a 3-1 la ventaja de la MLS.

El venezolano Salomón Rondón, del Pachuca, recortó distancias en la reanudación, pero el brasileño Evander (Cincinnati) volvió a ampliar la ventaja del conjunto de la MLS tres minutos después.

Ya en el descuento, el argentino José Paradela (Cruz Azul) anotó el definitivo 4-3.

Ausencias de estrellas en la MLS le quitó magia al juego

Con la victoria de este miércoles, la MLS encadenó su segundo triunfo consecutivo sobre la Liga MX en el ‘All-Star’ y sumó su cuarta victoria en los cinco partidos disputados desde que se estableció este formato.

El ‘All-Star’ tuvo la ausencia destacada de Lionel Messi, del Inter Miami, excusado después de haber disputado la final del Mundial con Argentina.

Rodrigo de Paul, compañero de Messi y también en el Inter Miami, estaba entre la plantilla de la MLS, pero también recibió permiso tras la final de Argentina en la Copa del Mundo.

Es el segundo año consecutivo que Messi se pierde el ‘All-Star’ pese a estar convocado, pero su ausencia en la edición de 2025 le costó una sanción de un partido.

Por la Liga MX también estuvieron ausentes Gilberto Mora y el guardameta costarricense Keylor Navas debido a compromisos.

Brian Rodríguez del América tampoco pudo estar debido a una lesión que sufrió durante la última semana del fútbol mexicano.

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