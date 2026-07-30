Fulham de Arbeloa se lleva a Gonzalo García del Real Madrid

El Fulham, que estará dirigido este año por Álvaro Arbeloa, fichó a Gonzalo García del Real Madrid por $45.9 millones de dólares ($40 millones de euros).

García, de 22 años de edad, no había contado con muchas oportunidades de juego en el primer equipo del Real Madrid durante la última temporada. El delantero español disputó un total de 39 partidos, 15 como titular, con 8 goles y 3 asistencias.

De acuerdo a múltiples reportes, el fichaje incluye $2 millones de dólares más si se cumplen bonificaciones y el Real Madrid obtiene un 30% de una futura venta.

????? BREAKING: Gonzalo García to Fulham, here we go! Deal completed with Real Madrid.



? ?40m fixed fee.

? ?2m future add-ons.

? 30% sell-on clause to Real.

? Matching rights for Real Madrid.



Up next: Cesar Palacios to Fulham, being completed shortly. ??? pic.twitter.com/hVhJiHEVpZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid, ha comenzado a salir de los jugadores que no tomará en cuenta para su segundo ciclo en el club merengue.

Con la salida de Gonzalo García se espera que el delantero brasileño Endrick tenga mayor protagonismo con el Real Madrid.

También el conjunto blanco ha confirmado las salidas de Nico Paz (Como), Rafa Marín (Napoli), Mario Martín (Getafe) y de Fran García (Real Betis).

Fulham renueva su delantera con Álvaro Arbeloa

El Fulham buscará pelear por las competiciones europeas este año en la Premier League. El club consiguió a un nuevo delantero tras la marcha de Raúl Jiménez, quien volvió al Wolverhampton Wanderers.

“The Whites” también buscarán fichar a César Palacios, otro joven de La Fábrica del Real Madrid. Palacios tiene 21 años de edad, se desempeña como mediocampista ofensivo y llegó a debutar el año pasado con el primer equipo.

En la categoría de Primera Federación, Palacios hizo un total de 14 goles con 4 asistencias en 30 partidos.

El joven español llegaría al Fulham por $10 millones de dólares como parte del traspaso con el Real Madrid.

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