Qué debes revisar en billetes de $1 para saber si vale miles de dólares para los coleccionistas

Un billete de $1 puede valer mucho más que su denominación cuando pertenece a una emisión antigua, conserva características poco comunes o presenta un error de impresión. La fecha, el diseño, el sello, el número de serie y el estado físico son algunos de los elementos que conviene revisar antes de gastarlo.

La antigüedad y el personaje del retrato

El primer billete de $1 fue impreso en 1862 y no mostraba a George Washington, sino a Salmon Chase, secretario del Tesoro durante la presidencia de Abraham Lincoln.

Un ejemplar en condiciones aceptables puede superar los $500, mientras que uno con calificación profesional de ‘fino’ ha llegado a venderse por más de $1,000. Su valor estimado ronda los $1,050.

Washington apareció por primera vez en esta denominación en 1869.

Estos billetes también muestran una imagen de Cristóbal Colón y son conocidos como ‘rainbow’, o arcoíris, por la variedad de colores utilizados en su diseño.

En condiciones razonables pueden alcanzar varios cientos de dólares, aunque algunos ejemplares se han vendido por miles.

Su precio estimado es de $600.

La emisión de 1874 conservó los retratos de Washington y Colón, pero modificó la ubicación y el color de varios elementos. Un ejemplar calificado profesionalmente como ‘muy fino’ fue ofrecido con un precio inicial cercano a $850.

El banco emisor también puede elevar el precio

Los billetes de bancos nacionales fechados en 1875 son escasos, por lo que su valor depende tanto de su conservación como de la institución que los emitió.

Una pieza del First National Bank con calificación ‘muy fina’ fue anunciada por casi $1,000.

Su valor estimado se sitúa en $995.

Otro ejemplar buscado es el Treasury Note de 1890 con el retrato de Edwin Stanton, quien fue secretario de Guerra de Abraham Lincoln.

Su reverso se distingue por un intenso color verde y existen variantes con diferencias en el sello.

Incluso con desgaste puede venderse por más de $500, mientras que las piezas sin circular alcanzan cantidades superiores.

Diseños especiales, estrellas y sellos de colores

El billete de 1917 es conocido como ‘sawhorse’ por la gran figura en forma de X que aparece en el reverso con las palabras “United States of America”.

Fue la última emisión de $1 con ese diseño y puede venderse por algunos cientos, incluso cuando no se encuentra en las mejores condiciones.

Su valor aproximado es de $300.

En 1923, el sello estadounidense y el retrato de Washington fueron reubicados, acercando el diseño a la apariencia actual.

Algunos ejemplares incluyen una estrella al inicio del número de serie, característica que puede incrementar considerablemente su precio.

Las piezas mejor calificadas han superado los $1,000 y su valor estimado es de $1,100.

Los billetes de 1928 fueron los primeros fabricados con las dimensiones modernas. Reciben el apodo de ‘funny back’ por las marcadas diferencias entre el frente y el reverso, y pueden tener sellos azules o rojos.

Un ejemplar bien conservado podría superar los $200, con una estimación cercana a $250.

El error que puede valer hasta $150,000

Los ejemplares potencialmente más valiosos son ciertos billetes impresos en 2014 y 2016 con números de serie duplicados.

El error ocurrió después de que la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos enviara la misma solicitud a dos plantas diferentes.

Para identificarlos, debe revisarse que el número termine en una estrella y se encuentre entre B00000001* y B00250000, o dentro del intervalo comprendido entre B03200001 y B09600000.

El verdadero valor aparece cuando se localizan los dos billetes con el mismo número de serie.

De acuerdo con Wealthy Nickel, una pareja coincidente podría venderse entre $20,000 y $150,000.

Antes de vender cualquier pieza, conviene solicitar la evaluación de un especialista, ya que la autenticidad, la conservación y la demanda determinan el precio final.

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