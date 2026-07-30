NYC alerta por millonarias pérdidas en el peaje por congestión: investigan posibles evasiones de Empower

La aplicación de transporte Empower quedó en el centro de una nueva controversia en la ciudad de Nueva York, luego de que autoridades municipales y directivos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) la acusaran de eludir el pago de la tarifa por congestión, un sistema que financia mejoras en el transporte público. De acuerdo con funcionarios locales, esta práctica podría estar privando al sistema de millones de dólares en ingresos.

Las críticas surgieron en medio de un debate sobre el cumplimiento de las reglas por parte de las plataformas de transporte que operan en la ciudad. Mientras empresas como Uber y Lyft aplican el recargo correspondiente en los viajes que ingresan a la zona de congestión de Manhattan, funcionarios sostienen que Empower estaría aprovechando un vacío regulatorio para evitar ese cobro.

Acusan a Empower de incumplir las reglas en NYC

De acuerdo con la información publicada por Fox 5 NY, el concejal Shaun Abreu, presidente del Comité de Transporte del Concejo Municipal de Nueva York, afirmó que la compañía intenta operar al margen de las normas establecidas por la Comisión de Taxis y Limusinas (TLC).

Según Abreu, Empower no ha cumplido con los requisitos regulatorios que sí observan otras plataformas de transporte. Además, aseguró que la empresa no está recaudando ni transfiriendo el cargo de congestión que corresponde a los viajes realizados dentro del área gravada de Manhattan.

El funcionario advirtió que esta situación podría representar una pérdida de “millones y millones de dólares” para la MTA, recursos que están destinados a financiar proyectos de modernización del sistema de transporte público.

Abreu también instó a la MTA a tomar medidas para garantizar que la empresa pague las tarifas correspondientes por cada viaje sujeto al programa de congestión.

La MTA endurece su postura

El presidente de la MTA, Janno Lieber, respaldó las preocupaciones expresadas por el concejal y aseguró que, si existe un vacío legal que permita evitar el pago del peaje, debe cerrarse cuanto antes.

Lieber sostuvo que cualquier mecanismo utilizado para eludir el sistema representa un perjuicio para los neoyorquinos, ya que reduce los ingresos destinados a mejorar el metro, los autobuses y otros servicios administrados por la autoridad de transporte.

Las declaraciones se producen mientras la MTA continúa supervisando la implementación del programa de congestión, una de las políticas de movilidad más debatidas en la historia reciente de NYC.

El programa de peaje por congestión busca recaudar fondos para modernizar el sistema de transporte público, mientras continúa la disputa legal sobre su aplicación a algunas plataformas de transporte. (Foto: Ted Shaffrey/AP)

Empower rechaza las acusaciones

La empresa respondió a las críticas y negó haber incumplido la normativa.

En un comunicado, Empower aseguró que sus conductores cuentan con las licencias y seguros exigidos por la TLC y sostuvo que ha intentado trabajar con las autoridades para facilitar el cobro de impuestos y tarifas, incluido el cargo por congestión.

Según la compañía, esas propuestas fueron rechazadas por la ciudad, por lo que considera injustificadas las acusaciones sobre un supuesto incumplimiento deliberado.

Sin embargo, Abreu rechazó esa versión y afirmó que las autoridades han buscado en repetidas ocasiones que la empresa opere conforme a las leyes municipales. Recordó además que, actualmente, existe un proceso judicial entre la Comisión de Taxis y Limusinas y Empower precisamente para resolver estas diferencias regulatorias.

Una aplicación bajo la lupa

Empower ha buscado posicionarse como una alternativa más económica frente a Uber y Lyft. La plataforma recluta conductores con licencia de la TLC y les promete conservar el 100% de las tarifas pagadas por los pasajeros, mientras cobra una suscripción mensual que puede oscilar entre $50 y $350 dólares.

Ese modelo de negocio ha generado cuestionamientos desde su llegada a NYC.

La TLC emitió un comunicado en el que afirmó que no permitirá que operadores ilegales socaven las leyes de la ciudad, exploten a los conductores o pongan en riesgo a los pasajeros. Además, sostuvo que las calles de NYC no pueden convertirse en un espacio de prueba para empresas que se niegan a operar bajo supervisión.

La disputa continuará en los tribunales

Mientras avanza el litigio, Empower insiste en que puede demostrar sus intentos de colaborar con la ciudad en la aplicación de tarifas y otros cargos regulatorios.

Por su parte, Abreu manifestó preocupación por los usuarios que utilizan la plataforma y subrayó que la competencia en el mercado del transporte debe darse respetando las normas de seguridad y las leyes vigentes.

Ahora será la justicia la que determine si la empresa incumplió las regulaciones de la ciudad y si debe asumir el pago de las tarifas relacionadas con el programa de congestión. El resultado del caso podría sentar un precedente para otras plataformas que busquen operar en NYC bajo modelos distintos a los tradicionales.

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