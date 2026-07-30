Padre de joven que perpetró tiroteo masivo en Georgia en 2024 recibirá sentencia

El tribunal del condado de Barrow, en Georgia, dictará este jueves la sentencia contra Colin Gray, de 56 años, tras ser hallado culpable por la conducta punible de su hijo en el tiroteo masivo ocurrido en la escuela secundaria Apalachee en septiembre de 2024, un hecho que dejó un saldo de dos alumnos y dos docentes fallecidos.

Un jurado viene de declarar culpable a Colin Gray de 27 cargos penales, entre los que figuran asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, maltrato infantil en segundo grado y conducta temeraria, informó ABC News.

Las deliberaciones del jurado para emitir el veredicto duraron menos de dos horas en el juicio celebrado en marzo, por lo que el acusado enfrenta una pena que supera los 100 años de cárcel.

Entretanto, el autor del ataque, Colt Gray, de 16 años, admitió su responsabilidad en los 55 cargos formulados en su contra, incluidos los delitos de asesinato y agresión con agravantes. El juez Nicholas Primm dictó para el joven la pena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Advertencias previas y entrega del arma de fuego

La fiscalía presentó evidencias de que el padre conocía el interés de su hijo por los perpetradores de tiroteos masivos, así como la existencia de un altar en la habitación del joven en honor al atacante de la masacre de 2018 en Parkland, Florida.

A pesar de estas señales, Colin Gray admitió haberle regalado a su hijo un rifle de asalto tipo AR-15 como obsequio de Navidad, con el cual se ejecutó la agresión en el centro educativo.

Respecto a la entrega del rifle, afirmó haberle dicho a su hijo: “Esta es un arma que quiero que uses cuando vayamos al campo de tiro, y si sigues sacándote buenos estudios, yendo a clase y haciendo todo lo que debes, te gradúas y tienes 18 años, y esta será tu arma”.

Al finalizar el juicio, el fiscal de distrito del condado de Barrow, Brad Smith, sostuvo ante los medios que “múltiples advertencias durante un largo período de tiempo” precedieron al hecho, y concluyó que “solo hacía falta una cosa: quitar ese rifle, y esto se habría evitado”.

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