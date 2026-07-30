Padre del tirador de una escuela de Georgia es condenado a 15 años de prisión

El padre del adolescente que mató a cuatro personas en una escuela secundaria de Georgia en septiembre de 2024 fue condenado este jueves a 15 años de prisión, después de que un jurado determinara que ignoró señales de alerta y permitió que su hijo tuviera acceso al rifle utilizado en la masacre.

Colin Gray recibió la sentencia por varios delitos, entre ellos asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, relacionados con el arma que entregó como regalo de Navidad a su hijo, Colt Gray, quien tenía 14 años cuando ocurrió el tiroteo en Apalachee High School, en Winder.

El juez Nicholas Primm, del Tribunal Superior del condado de Barrow, sostuvo que el caso exigía separar la responsabilidad del padre de los crímenes cometidos directamente por su hijo.

“Es evidente que usted fracasó como padre”, le dijo Primm durante la audiencia, antes de señalar que Gray no buscó ayuda para su hijo ni tomó medidas para impedirle acceder a armas.

El juez destacó que las autoridades ya habían acudido meses antes al domicilio de la familia debido a una amenaza del adolescente de cometer un tiroteo en una escuela. A pesar de ese antecedente, Gray terminó entregándole el rifle que posteriormente utilizó en el ataque.

Primm dijo que las señales de advertencia eran cada vez más evidentes y cuestionó que el padre no hubiera buscado asesoramiento psicológico ni retirado las armas de la vivienda.

“No puedo dictar sentencia con pasión. Tengo la tarea casi imposible de sentenciarlo sin pasión, a pesar del inmenso dolor que ha causado”, afirmó el juez. “El 4 de septiembre de 2024, vidas y familias cambiaron para siempre”.

Familiares de las víctimas reclamaron la pena máxima

La sentencia llegó dos días después de que Colt Gray, ahora de 16 años, recibiera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el tiroteo, en el que murieron dos estudiantes y dos profesores.

Las víctimas fueron Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años, y los profesores Richard “Ricky” Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53. Un profesor y ocho estudiantes también resultaron heridos.

Durante la audiencia, familiares de las víctimas reclamaron la pena máxima para Colin Gray y cuestionaron que hubiera cumplido con sus responsabilidades como padre y propietario de armas, según NBC News.

La esposa de Aspinwall lo acusó de no haber actuado como un “propietario de armas responsable” y recordó que sus hijos quedaron sin su padre después del ataque.

La defensa había pedido una condena de 10 años. El abogado Brian Hobbs argumentó que Gray no debía recibir una pena severa por delitos que cometió su hijo y sostuvo que su cliente nunca tuvo intención de causar daño.

Los fiscales, en cambio, defendieron una pena mayor. El fiscal Brad Smith sostuvo que Gray fue condenado por ignorar un riesgo que consideró “sustancial e injustificable” y por proporcionar a su hijo el instrumento con el que ejecutó el ataque.

“Le dio a su hijo la herramienta precisa que necesitaba para lograrlo”, afirmó Smith.

La defensa también intentó atribuir parte de la responsabilidad a Marcee Gray, madre del adolescente, al señalar que habría contribuido a su obsesión con autores de otros tiroteos escolares. Ella no ha sido acusada en relación con el ataque.