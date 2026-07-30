Roberto Mancini regresa como DT de Italia: “Perder la selección fue como perder a la mujer de mi vida”

Roberto Mancini asumió formalmente este miércoles el cargo de seleccionador nacional de Italia con la firme promesa de conducir a la ‘Azzurra’ al lugar que le corresponde históricamente.

“Lo lamenté mucho porque para mí la camiseta de la selección siempre fue muy importante. Perder la selección fue como cuando un enamorado pierde a la mujer de su vida”, reconoció el técnico en sus primeras declaraciones ante los medios.

La designación impulsada por el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, llega tras la severa crisis institucional que provocó la renuncia de Paolo Maldini como director técnico, quien respaldaba la candidatura de Andrea Pirlo antes de que este quedara descartado.

Mancini encara su segundo ciclo en el combinado nacional después de una primera etapa (2018-2023) marcada por el amargo capítulo de la no clasificación para el Mundial de Catar 2022. La escuadra tetracampeona del mundo acumula una racha negativa de tres ediciones consecutivas al margen de la gran cita internacional.

“La suerte me ha dado la oportunidad de poder arreglarlo y trataré de llevar a la selección al lugar que merece. Intentaré que el equipo juegue bien, crear un grupo que haga lo que se hacía años atrás. Tenemos futbolistas y merecen confianza”, afirmó tras pedir el respaldo de la afición.

El acto contó además con la presencia del nuevo director técnico de la FIGC, Claudio Ranieri, de 74 años, quien enfatizó la urgencia emocional y deportiva de devolver al país a la élite del balompié global para que las nuevas generaciones vuelvan a ver a su país en una Copa del Mundo.

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