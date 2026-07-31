Benny Blanco se basó en el amor de Selena Gómez por la música latina para crear “Hermoso”

Este viernes, Benny Blanco compartió un nuevo adelanto de lo que será el primer álbum en español que produce. El nuevo sencillo es interpretado por Becky G y su esposa Selena Gómez, y se titula “Te Olvido (La La)”.

Hay que recordar que hace unas semanas, el productor estadounidense anunció que el 14 de agosto estará disponible en todas las plataformas digitales el álbum “Hermoso”. Este nuevo proyecto contará con la participación de varios artistas latinos. El primer sencillo en publicarse fue “Joven y salvaje”, el cual interpreta la rapera española BB Trickz.

En una entrevista que Blanco dio a la revista “CARAS” habló sobre cómo su esposa llegó a ser parte de esta canción. Explica que todo surgió de forma natural en el estudio de grabación y explicó: “Entró y me dijo: ‘Eso suena increíble, ¿qué es?’. Entonces le pregunté: ‘¿Quieres participar?’. Ella respondió: ‘Está bien’, y así fue como sucedió”.

Durante la conversación, Blanco no dejó de reconocer el talento de Gómez y también resaltó cómo su amor por la música latina lo inspiró a crear “Hermoso”. Apuntó: “Mi esposa es increíble. No solo es la persona más genial que conozco, también es la más talentosa. Además, es mexicana y tiene un enorme amor por la música latina. Me siento muy bendecido y honrado de que quisiera hacer una canción conmigo”.

El lanzamiento de “Te Olvido (La La)” estuvo acompañado de un videoclip dirigido por el cineasta Stillz.

Hay que recordar que en el pasado Gómez ya publicó un EP completamente en español. Ese proyecto se lanzó en el 2021 y lo tituló “Revelación”; este EP tiene siete canciones que mezclan ritmos de pop latino y urbano.

Por otro lado, la cantante y actriz y su esposo publicaron en marzo del 2025 un álbum colaborativo titulado “I Said I Love You First”. Este proyecto tiene un total de 14 canciones e incluye colaboraciones con las apariciones especiales de Gracie Abrams, Tainy, J Balvin, María Zardoya de The Marías y GloRilla y Charli XCX.

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