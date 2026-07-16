Benny Blanco aprendió a cocinar arroz mexicano por amor a Selena Gomez

Los recuerdos muchas veces no se conservan en fotografías ni en cartas, a veces sobreviven en el aroma que sale de una olla o en el primer bocado de un plato preparado como alguien especial solía hacerlo. Benny Blanco entendió ese lenguaje silencioso y decidió hablarlo cuando notó que Selena Gomez extrañaba un sabor que parecía haberse perdido para siempre.

El productor quiso devolverle a su esposa un pedazo de su infancia. Para lograrlo, emprendió una misión poco común, aprender a preparar el arroz mexicano que cocinaba la abuela de Selena y que nadie en la familia había conseguido reproducir después de su fallecimiento.

Meses de práctica para recuperar un recuerdo

En una entrevista con Univision, Benny Blanco contó que la muerte de la abuela paterna de Selena dejó un vacío que iba más allá de la ausencia familiar. Con ella también parecía haber desaparecido la receta del arroz con frijoles que acompañó durante años las reuniones familiares.

“Supe que lo había logrado cuando pasó algo parecido a lo de Selena. Después de que falleció su abuelita, nadie podía preparar el arroz correctamente. Nadie lograba hacer el arroz mexicano como lo hacía su mamá o su abuela”, explicó.

Lejos de darse por vencido, comenzó a buscar recetas, revisar tutoriales y practicar una y otra vez. Su objetivo era acercarse lo más posible al sabor que Selena recordaba desde niña.

“Reuní todas las recetas que encontré y practiqué durante muchísimo tiempo hasta que finalmente descifré cómo hacerlo. Ahora lo preparo igual que ella… bueno, tan parecido como es posible. Casi idéntico, y quedó muy bueno”, dijo entre risas.

El momento en que Selena probó el arroz y reconoció el sabor de su infancia terminó convirtiéndose, según el propio productor, en uno de los mayores logros que ha tenido en la cocina.

La cocina también se convirtió en parte de su historia

La relación de Benny Blanco con las tradiciones mexicanas no termina en ese plato. Durante la misma conversación con Univision explicó que las celebraciones navideñas en casa de la familia Gomez giran alrededor de una costumbre muy arraigada.

El productor contó que participa en la preparación de tamales desde cero, una tarea que reúne a la familia en la cocina durante horas. Después, los reparten entre familiares y amigos antes de asistir a la iglesia, una tradición que, según describió, vive con entusiasmo.

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