Posturas de UEFA, Concacaf y AFC amenazan desarrollo de competiciones FIFA

La oposición expresada por la UEFA ante la iniciativa de la FIFA de dar entrada a capital privado en la explotación comercial del Mundial comienza a proyectar incertidumbre sobre el calendario oficial.

La postura del estamento europeo, el de Concacaf y el de Asia, amenaza la celebración de torneos inmediatos como los Mundiales femeninos sub-20 y sub-17 en Polonia y Marruecos, el Mundial masculino sub-17 en Qatar y la fase de clasificación europea para el Mundial femenino de Brasil 2027.

El certamen más próximo que podría sufrir alteraciones es el Mundial sub-20 femenino, programado para disputarse en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre. En dicha competición, Corea del Norte tiene previsto defender el título obtenido en 2024 ante selecciones europeas como España, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal y la anfitriona Polonia, además de los clasificados de la Concacaf (Canadá, Estados Unidos y México) y de la AFC (China, Japón y las dos Coreas).

El conflicto institucional también salpica el camino hacia la Copa del Mundo femenina de Brasil 2027, cita fijada del 24 de junio al 25 de julio en ocho sedes brasileñas y que ya cuenta con 14 de las 32 selecciones clasificadas. Entre octubre y diciembre de este año, 32 combinados europeos deberán medirse en un ‘play-off’ para adjudicarse siete plazas directas y un cupo a la repesca internacional.

Europa dispone de un total de 11 billetes directos, con España, Alemania, Dinamarca y Francia ya aseguradas. Junto a ellas, combinados como Australia, China, Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Filipinas, Colombia, Argentina y Nueva Zelanda ya tienen asegurado su boleto. Por su parte, la Concacaf repartirá cuatro cupos directos y dos repescas, mientras que la AFC dispondrá de seis plazas directas y dos clasificatorias.

Asimismo, la controversia salpica la organización del Mundial masculino sub-17, fijado para celebrarse en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre con un formato de 48 participantes.

El cuadro del torneo contempla la presencia de 11 representantes europeos (España, Grecia, Dinamarca, Francia, Italia, Croacia, Bélgica, Irlanda, Montenegro, Rumanía y Serbia), nueve de la federación asiática (incluyendo al anfitrión Catar, Arabia Saudí, Australia y Japón) y ocho clasificados por parte de la Concacaf (encabezados por Estados Unidos, México, Costa Rica y Panamá), cuya participación queda a la espera de cómo evoluione el conflicto entre la FIFA y las confederaciones.

Sigue leyendo:

·La AFC de Asia se une al rechazo contra FIFA y polémico plan financiero

·DAZN firma una alianza histórica para retransmitir encuentros de los equipos de Nueva York

·FIFA aclara propuesta y responde críticas a polémica creación de FFE