FIFA aclara propuesta y responde críticas a polémica creación de FFE

La FIFA salió a aclarar este jueves, mediante un nuevo comunicado, que su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no pretende vender el fútbol ni ceder el control de su gobernanza, tras las duras críticas de confederaciones como la UEFA y la Concacaf.

La entidad que preside Gianni Infantino agregó en el comunicado que reconoce y respeta los comentarios y las preocupaciones expresadas públicamente, y que reafirma su compromiso con una consulta abierta y democrática.

“Nadie está vendiendo fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás consideraría”.

Sin embargo, lamentó que “la información errónea publicada en los medios de comunicación interrumpió el proceso de consulta previsto. Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada Asociación Miembro pueda expresar su voto basándose en hechos”.

FIFA Forward Enterprise: What is it? ?



Key info you need to know: — FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026

FIFA responde a la UEFA

La FIFA lanzó un dardo directo hacia el fútbol europeo al señalar que “ninguna entidad puede arrogarse la representación de las 211 asociaciones miembro de todo el mundo”.

“Todos tienen derecho a expresar su oposición y a solicitar aclaraciones, pero ninguna entidad puede pretender representar a las 211 federaciones mundiales. Cada federación debe tener la oportunidad de revisar la propuesta y participar en la configuración de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA”.

La FIFA reiteró que el proceso será abierto, democrático y sujeto a consulta, y que la creación de FFE solo avanzará si cuenta con el respaldo de la mayoría de las asociaciones.

Además, confirmó que cada federación recibiría 20 millones de dólares del programa FIFA Forward (2027-2030) y que el programa adicional Fast Forward, también de 20 millones, sería voluntario y financiado por inversión externa sin ceder el control de la FIFA.

La propuesta original de la FIFA de vender entre el 20 % y el 30 % de los derechos comerciales a fondos privados como Thrive Capital generó un rechazo masivo en el fútbol internacional.

La institución insistió en que será la única que mantendrá el control exclusivo sobre los calendarios, reglamentos y decisiones deportivas.

También en el comunicado señaló que el proyecto solo se ejecutará si obtiene el voto a favor de la mayoría de las federaciones en el próximo Congreso de la FIFA.

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