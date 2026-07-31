Diego Forlán fue presentado por la selección de Uruguay como su nuevo DT [Video]

Luego de una muy floja actuación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde quedó eliminada en la fase de grupos, Uruguay anunció a Diego Forlán como DT de la Selección mayor de forma interina.

Si bien era un secreto a voces, ni Cachavacha ni los dirigentes de la AUF habían confirmado nada hasta ahora, que la federación realizó un posteo con un video de imágenes del exdelantero y la premisa “¿Y si te llaman?”, por una pregunta que le hicieron en una entrevista durante la Copa del Mundo a la que respondió sin titubear: “¿Sabés cómo voy?”.

El histórico atacante ostenta 36 tantos en 112 partidos con la camiseta de Uruguay, los que lo posiciones como el tercer máximo goleador histórico por detrás de Luis Suárez (69 en 142) y Edinson Cavani (58 en 136).

Su punto más alto en la Celeste fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde llevó a su equipo a las semifinales y ganó el Balón de Oro de la competencia. Al año siguiente, conquistó la Copa América de Argentina 2011.

Estará a cargo de la Sub-20

Por lo pronto, Forlán será director técnico interino de la Mayor en los próximos amistosos y estará a cargo también de la Sub-20 de cara al Mundial que se disputará entre mayo y junio de 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

“Va a tener el desafío de conducir a la selección Sub 20 y ocho partidos de la selección mayor entre setiembre y marzo”, indicó Ignacio Alonso.

Como director técnico, Cachavacha estuvo al mando de Peñarol en 2020 pero duró apenas once partidos, con cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. Un año más tarde, fue elegido en Atenas de San Carlos, de la Segunda División uruguaya, donde dirigió 12 encuentros con cuatro triunfos, cinco igualdades y tres caídas.

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