Marcelo Bielsa rompió el silencio tras el fracaso de Uruguay en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa volvió a hablar después de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial y asumió nuevamente toda la responsabilidad por un desenlace que definió como “inesperado”.

Pero esta vez, ya de regreso en Montevideo, agregó una serie de revelaciones sobre la convivencia con el plantel, negó cualquier quiebre interno y contó que durante el proceso aceptó modificar parte de su metodología de trabajo por pedido de los propios futbolistas.

“Siento que hemos decepcionado a los aficionados. Es una frustración muy grande. Era totalmente imprevisto que la posición final fuera la que fue. Difícil de imaginar”, afirmó en el comienzo de una conferencia de prensa atravesada por el clima de desilusión que dejó la temprana eliminación de la Celeste.

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El entrenador insistió en que no encuentra argumentos que justifiquen el rendimiento del equipo. “Respecto de mi responsabilidad, creo que es muy claro que no puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que yo hice con los recursos con los que contaba no fue suficiente”, sostuvo.

Incluso descartó que una decisión táctica diferente hubiera cambiado el desenlace. “Si hubiera optado por caminos diferentes de los que opté, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados que obtuvimos”, agregó.

Negó ruptura en el plantel

Consultado sobre una supuesta ruptura con el plantel, Bielsa fue terminante. “Más de lo que yo pueda decir, la respuesta es negativa. Eso no sucedió. Y de haber sucedido, no hablaría bien de los jugadores”, respondió.

Como argumento, recordó que “el planteamiento del partido con España demuestra que siempre jugamos de acuerdo con mis ideas, que siempre son las mismas”.

Sin embargo, reconoció que existieron varias reuniones en las que los futbolistas le plantearon cambios en la dinámica diaria. Según explicó, el grupo le pidió dejar de entrenarse dividido en dos grupos, una metodología que él defendía desde hacía años.

“Los jugadores me plantearon la idea de no entrenar separados. Ellos saben por qué yo prefiero hacerlo así. En algún momento fue muy valorado por el grupo, pero cuando me dijeron que querían entrenar todos juntos, era absurdo que yo insistiera con una postura que no compartían en ese momento de la competencia. Lo tenía que aceptar si querían sentirse más cerca”, explicó.

Búsqueda de soluciones dentro del plantel

El entrenador agregó que incluso buscó asesoramiento para adaptar su forma de trabajo a un plantel con muchos futbolistas jóvenes. “Hice muchas consultas para adaptarme a las mentalidades de los más jóvenes y la recomendación que recibí fue hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que eso se interrumpiera”, señaló.

También rechazó las versiones sobre filtraciones desde el vestuario para perjudicarlo. “A mí los jugadores no me hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos”, aseguró.

Y remarcó que durante sus tres años al frente del seleccionado nunca habló fuera de las conferencias de prensa. “Jamás hablé con ningún periodista. Solo hablé con los jugadores”, afirmó.

Bielsa niega que los jugadores le pidieran cambiar de estilo en el partido contra España pic.twitter.com/KAGqnuwGo5 — MARCA (@marca) June 30, 2026

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