Real Madrid ficha al delantero Carlos Espí desde Levante por cinco temporadas

El delantero español, Carlos Espí, hasta ahora en la filas del Levante, fichó por el Real Madrid para las cinco próximas temporadas, informa el club blanco.

Comunicado Oficial: Carlos Espí. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 30, 2026

“El Real Madrid CF y el Levante UD han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031”, señala el Real Madrid en su web.

Con 21 años, Carlos Espí, internacional sub-19 y sub-20 por España, ha jugado tres temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga.

Llega para sustituir a Gonzalo García

La llegada de Carlos Espí responde a una necesidad muy concreta de la plantilla. Tras cerrar la salida de Gonzalo García rumbo al Fulham a falta de anuncio oficial, el Real Madrid recupera la figura del delantero de área, un perfil rematador, dominante en el juego aéreo y con capacidad para ofrecer una alternativa diferente en la parcela ofensiva, especialmente ante rivales cerrados.

José Mourinho, al que le gustaba mucho Gonzalo, entiende que el atacante reúne las condiciones ideales para desempeñar ese papel y ampliar las variantes ofensivas del equipo.

Con su incorporación, el Real Madrid suma uno de los delanteros españoles con mayor proyección del momento. Después de firmar una temporada de crecimiento en el Levante y despertar el interés de varios clubes europeos, el conjunto blanco decide apostar por él antes de que su valor continúe aumentando.

La llegada de Carlos Espí añade un nuevo competidor para la posición de delantero centro y obliga al club a tomar una decisión sobre el futuro del brasileño, cuya situación vuelve a quedar abierta en este tramo final del mercado.

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