Marc-André ter Stegen viajará a Amsterdam para jugar en el Ajax

El guardameta alemán Marc-André ter Stegen, de 34 años, encarriló definitivamente su salida del FC Barcelona para incorporarse en condición de cedido al Ajax de Ámsterdam hasta la conclusión de la presente temporada.

Según reseñó Mundo Deportivo, el experimentado arquero abandonará este viernes la concentración del primer equipo en Saint George’s Park, en Inglaterra, y no participó en el entrenamiento vespertino de este jueves para agilizar la firma de los contratos con el club neerlandés.

A pesar de que las negociaciones se mantuvieron congeladas durante las últimas semanas por discrepancias contractuales, las partes lograron destrabar el acuerdo. El estratega del Ajax, Míchel, fue el gran valedor de la operación para incorporar al guardameta germano a las filas del histórico club de la Eredivisie.

Las complicaciones que postergaron el traspaso respondían a desacuerdos fiscales con Países Bajos. Ante este impás, el capitán azulgrana se integró a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Hansi Flick y trabajó en el stage de Inglaterra junto a Wojciech Szczesny y los canteranos Áron Yaakobishvili e Iker Rodríguez.

La salida de Ter Stegen responde al nuevo panorama en la portería culé tras la incorporación de Joan García y el deseo del jugador de acumular minutos tras superar dos temporadas condicionadas por las lesiones que le privaron de disputar la Copa del Mundo.

El FC Barcelona asumirá de entrada el 90% del salario del guardameta, mientras que el Ajax cubrirá el 10% restante, con la posibilidad de incrementar levemente su aportación en función de una serie de variables por partidos disputados.

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