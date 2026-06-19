Giselle Blondet revela cómo superó su grave problema de salud: “Fueron momentos bien difíciles”

La conductora de televisión Giselle Blondet ofreció detalles sobre el delicado cuadro de salud que atravesó en 2025 y que la obligó a someterse a dos cirugías.

La presentadora puertorriqueña ofreció una entrevista a People En Español en la que habló sobre cómo comenzaron sus problemas de salud y la manera en la que decidió salir adelante en medio de su recuperación.

Según explicó en la charla, los problemas de salud comenzaron cuando se infectó un tratamiento de pellets hormonales. Se trata de un diminuto cilindro subdérmico que se implanta debajo de la piel con el objetivo de tratar condiciones hormonales. La conductora comenzó a experimentar inflamación en la parte baja de su espalda y tuvo que ser sometida a cirugía.

Los médicos deciden realizar el procedimiento quirúrgico y, al abrir, se percataron de la magnitud de la infección que tenía.

“Deciden hacerme una cirugía; era algo completamente sencillo que terminó convirtiéndose en una infección importante que requirió no solo de una operación, sino de dos operaciones, y de una recuperación mucho más larga de lo que me imaginé. Aparentemente, este pellet se infectó y se encapsuló. Cuando el doctor abre, encuentra esa infección enorme. Fueron momentos bien difíciles y de mucha incertidumbre”, recordó en la entrevista.

Blondet, quien recientemente salió del programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, dijo que fue sometida a un intenso tratamiento de antibióticos para contrarrestar la infección.

Pasé momentos de mucho dolor y me ponía triste”, recordó la conductora.

A pesar del difícil momento de salud que estaba atravesando, Giselle Blondet estaba decidida a superar las dificultades con buen ánimo. Por esa razón, parte de su recuperación consistió en escuchar música que la motivaba a estar feliz. Incluso, confesó que cuando todavía no tenía permitido moverse, escuchaba música y bailaba con las manos.

Además de imprimirle buen ánimo a la situación, Blondet asegura que en momentos difíciles es importante aceptar la ayuda del entorno. “Lo importante que es dejarse ayudar. Yo siempre he sido el pilar, la fuerte, pero me di cuenta de que hay cosas que uno no puede controlar. Que te cuiden está bien. Eso también es de una persona fuerte y valiente también. Aprendí que la fortaleza no consiste en nunca caer, sino en seguir adelante cuando la vida te pone pruebas que tú no esperabas”, dijo la presentadora.

En medio de su recuperación, Giselle Blondet enfrentó un duro golpe profesional: su despido de Telemundo. Lejos de guardar rencor, la conductora prefirió aceptar la situación con serenidad y entendió que no había una razón personal detrás de esta decisión de la cadena televisiva.

“Yo tomé la decisión de no quedarme atrapada en ese pensamiento o en preguntarme por qué pasó esto. Es fácil darle paso al rencor o al coraje. Creo que las empresas toman sus decisiones basadas en sus propias necesidades y circunstancias. Los canales tienen sus razones y no siempre son motivos personales contra ti. Pero claro que es un verdadero desafío, atravesar un cambio profesional como este a la misma vez que enfrentas otro desafío salud”, reconoció.

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