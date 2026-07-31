Gobernadora de Puerto Rico declarará estado de emergencia por sequía: “Nos mantenemos en un monitoreo”

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció que trabaja en una orden ejecutiva para declarar estado de emergencia en la isla como resultado de la sequía.

“Estoy trabajando una orden de emergencia para declarar una situación de emergencia sobre sequía en Puerto Rico. Actualmente, la única orden de emergencia que tenemos sobre la situación de agua es para los municipios de Loíza, Canóvanas y Río Grande, que, como ustedes muy bien saben, tienen actualmente un sistema de interrupciones programadas para esos municipios”, declaró la primera ejecutiva en una conferencia de prensa este jueves en Isabela.

Como parte del decreto, se estaría emitiendo una orden de congelación de precios. Lo anterior es una medida temporal que le prohíbe a comercios subir los precios de ciertos productos y servicios.

“Vamos a trabajar una orden de congelación de precios para lo que tiene que ver con cisternas, equipos de cisternas, que le permita a la gente planificarse con tiempo todo lo que tenga que ver con adquisiciones de cisternas, porque yo no quiero que la gente tenga que correr a última hora para adquirir estos equipos. Yo quiero que la gente piense en el mes de septiembre, octubre, si esto se extendiera hasta esa fecha, con suficiente tiempo para poderse planificar. Eso incluye poder tener discusiones con alcaldes, que son discusiones que vamos a tener el próximo lunes para ver cuáles van a ser los planes para estos municipios. No hay un plan de instrucciones programadas. Tenemos nuestro inicio a clases programado para la próxima semana. Tuvimos reuniones con el secretario de Educación ayer, con el director de Edificios Públicos, OMEP (Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas) para ver el estatus de cada una de estas escuelas”, expuso González.

Expertos en el tema han alertado que las cisternas también pueden ser parte del problema de agua porque viviendas o industrias con equipos grandes de este tipo acumulan más recurso del necesario cuando el suministro es limitado, lo que podría complicar el acceso para otras personas.

La principal preocupación al momento, según la gobernadora, es la falta de abastos en el lago Carraízo en Trujillo Alto que provee agua a, aproximadamente, 180,000 familias en la zona metropolitana de la isla.

“La situación de sequía se ha agravado, lo que significa que el fenómeno de El Niño, que sigue impactando el Caribe y, en este caso, Puerto Rico, ha recrudecido la situación de nuestros abastos de agua, específicamente lo que tiene que ver con el embalse de Carraízo. Carraízo es el cuerpo de agua que abastece, específicamente, San Juan, Carolina, Trujillo Alto, partes de Canóvanas, partes de Dorado y partes de Juncos. Esto significa que ya salió del área de observación y obliga a que estemos monitoreando para hacer ajustes. Esto significa que, obviamente, tiene vida, pero la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados quiere extenderle su vida”, explicó la mandataria.

Para este jueves, Carraízo, que se encuentra en fase de ajuste operacional, presentaba un nivel de 38.14 metros con una disminución de 0.09 metros con respecto al monitoreo previo.

La gobernadora añadió que su Administración está revisando todas las áreas que pudieran verse impactadas por el estatus de los niveles de Carraízo, así como planes prospectivos.

“Esas son las discusiones que debemos tener el próximo lunes. Una vez tengamos esa discusión, el mismo lunes o el martes tendríamos un detalle público de cuál sería el plan de acción para que la gente pueda, con tiempo, prepararse”, adelantó.

Las acciones del Gobierno van de la mano con una campaña sobre el “uso adecuado del agua”.

“La gente que vive en los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, debemos considerar esto de lavar los carros, pegar mangueras en las marquesinas, pegar mangueras en las aceras. Tenemos una limitación sobre los abastos de agua. ¿Cómo extendemos el uso del agua? El problema que tenemos es que no está lloviendo y no hay pronóstico de lluvia suficiente para abastecer Carraízo en las próximas dos semanas. Ese es el problema”, emplazó.

“Si queremos extender la vida del embalse, tenemos que ser cuidadosos con el uso del agua que sirve a Carraízo, que son los municipios que acabo de mencionar. Para el resto de la isla, la mayoría de lagos y embalses están en observación; no significa que están desbordándose, están en observación. Nos mantenemos en un monitoreo. Esto también implica que, para la zona sur de Puerto Rico, en términos de irrigación de agricultura se están tomando medidas…porque tenemos muchos fuegos forestales que están ocurriendo. Más de 1,700 fuegos forestales están ocurriendo desde abril…que en la zona sur están afectando nuestros cultivos y este sistema de irrigación conlleva unos ejercicios con la Autoridad de Energía Eléctrica…”, añadió.

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