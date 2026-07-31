Juez federal rechaza pedido del DOJ de acceder a registro de votantes en NJ: demanda previa a revelación de 6,600 errores

Zahid Quraishi, juez federal, desestimó el intento del Departamento de Justicia (DOJ) de acceder a los registros plenos de votantes de Nueva Jersey, respaldando así la postura de la gobernadora Mikie Sherrill de seguir negando al gobierno federal información que permita identificar personalmente a los sufragantes.

La decisión del juez de distrito se produjo en el marco de una disputa más amplia entre la administración Trump y la gobernadora demócrata en torno a los registros de votantes de Nueva Jersey, aunque ambos asuntos no están estrictamente relacionados, destacó Politico.

La demanda original del DOJ se presentó en julio de 2025, antes de que Sherrill asumiera el cargo. Exactamente un año después, la semana pasada la gobernadora reveló que la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (MVC) había incluido por error a 6,600 personas que no son ciudadanas en sus registros de votantes durante 2023 y 2024; aunque menos de 400 llegaron efectivamente a sufragar.

Cuando el DOJ le solicitó en una carta los nombres y direcciones de los 400 no ciudadanos que emitieron su voto y de los 6,600 que se registraron para hacerlo, la demócrata Sherrill respondió que no entregaría esos datos. El DOJ respondió señalando: “Es ilegal que cualquier persona que no sea ciudadana vote en una elección federal”.

En medio del escándalo, la empresa de computación IDEMIA señaló que el estado es el responsable del fallo en el registro, algo que la gobernación rechaza parcialmente. “Creo que es bien sabido que la Comisión de Vehículos Motorizados ha sido un desastre e IDEMIA está en el centro de ese problema”, admitió Sherrill la semana pasada, citada por CBS News.

“También ordené eliminar del padrón electoral a aquellos residentes que fueron inscritos erróneamente entre junio de 2023 y junio de 2024. El nuevo administrador de la MVC que nombré ha comenzado el proceso para reemplazar al proveedor responsable de gestionar el sistema”, agregó. “Me indignan los fallos imprudentes que permitieron que esto ocurriera y la falta de transparencia mostrada por los responsables en aquel momento. Este error no sucedió bajo mi mandato, pero la rendición de cuentas comienza ahora. Estoy tomando medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir en el futuro y para asegurar que los responsables rindan cuentas”.

En tanto, su predecesor, el también demócrata Phil Murphy aseguró que desconocía el problema sucedido durante era gobernador.

Demanda original: 2025

En julio de 2025 el DOJ envió una carta a las autoridades de Nueva Jersey solicitando una copia de la lista completa de registro de votantes del estado, como parte de su esfuerzo a nivel nacional para obtener los registros de los electores. La División de Elecciones de Nueva Jersey atendió la solicitud federal, pero omitió los números de licencia de conducir de los votantes y los últimos cuatro dígitos de sus números de Seguro Social, alegando motivos de privacidad.

Esto dio lugar a un intercambio de varios meses con el DOJ sobre si se facilitarían dichos datos y culminó con otra demanda presentada en febrero de 2026, que buscaba obligar al estado a divulgar los registros omitidos. Se trata de una de las decenas de demandas similares que la administración Trump ha interpuesto contra los administradores electorales estatales en todo el país.

“El Departamento de Justicia seguirá cumpliendo con su función de supervisión de manera diligente, neutral y transparente allí donde los estadounidenses voten en elecciones federales”, declaró en un comunicado Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta y directora de la División de Derechos Civiles del DOJ, cuando se presentó la demanda este febrero. “Sin embargo, muchos funcionarios electorales estatales optan por enfrentarse a nosotros en los tribunales en lugar de mostrar su trabajo”.

El juez Quraishi, quien no presidió la audiencia de alegatos orales sobre el asunto, dictaminó ahora, basándose en varios fundamentos distintos, que el DOJ no puede obligar a Nueva Jersey a divulgar sus registros sin censura. Asimismo, señaló que jueces de más de una docena de otros estados han llegado a la misma conclusión en casos paralelos.

En los últimos meses se ha desarrollado también otra disputa judicial en torno a las listas de votantes de Nueva Jersey: la semana pasada Georgette Castner, jueza de distrito, rechazó el intento del Comité Nacional Republicano de acceder a los datos del padrón electoral de ese estado, reportó Bloomberg Law.