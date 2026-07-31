Kamala Harris aún no decide si buscará la Presidencia de Estados Unidos en 2028

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris aseguró este viernes que todavía no ha tomado una decisión sobre una posible candidatura presidencial para las elecciones de 2028, pese a que su nombre figura entre los principales aspirantes demócratas de cara a la próxima contienda por la Casa Blanca.

Durante un evento celebrado en Tennessee, Harris, de 61 años, afirmó que su prioridad en este momento son las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre, en las que se renovará el control del Congreso estadounidense, actualmente dominado por los republicanos.

La exvicepresidenta sostuvo que el Partido Demócrata debe impulsar una participación electoral histórica en esos comicios. Expresó que una alta movilización de votantes es necesaria para impedir que la administración republicana pueda “manipular las elecciones”.

Aunque falta tiempo para que se definan oficialmente las candidaturas presidenciales de 2028, dentro del Partido Demócrata ya circulan varios nombres como posibles aspirantes. Entre ellos destacan la propia Harris, el gobernador de California, Gavin Newsom, y el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg.

En el Partido Republicano también comienzan a mencionarse posibles sucesores del presidente Donald Trump. Entre los nombres con mayor proyección figuran el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Trump, por su parte, no podrá optar a un tercer mandato debido a las limitaciones establecidas por la Constitución.

Kamala Harris hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de Estados Unidos. En las elecciones de 2024 asumió la candidatura presidencial demócrata después de que el entonces presidente Joe Biden retirara su campaña de reelección, pero finalmente fue derrotada por Trump en las urnas.

Tras esa elección, la exvicepresidenta evaluó competir por la Gobernación de California en los comicios previstos para este año, aunque finalmente descartó esa posibilidad. Ahora, mientras concentra sus esfuerzos en las elecciones legislativas, mantiene abierta la incógnita sobre un eventual regreso a la carrera presidencial en 2028.

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